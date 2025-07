Der Auftakt zum Ritterturnier 2025: Kaltenberg jubelt wieder

Akrobaten, Barbaren, Ritter und Tunichtguts aus nah und fern versammeln sich wieder zuhauf in Kaltenberg. Die Gauklernacht läutete am Freitag den Start des Kaltenberger Ritterturniers ein. Noch bis Sonntag, 27. Juli, kann man das Spektakel miterleben. Bei der Gauklernacht standen die Artisten, Narren und Musiker im Fokus. Einige zeigten ihr Können auf der Bühne, andere mischten sich in die Menge und brachten ihren Zauber auf das ganze Gelände. „Zirkus ist nicht nur schön, sondern auch viel Arbeit“, stellte einer der Akrobaten von den Flugträumern bei seinem Auftritt fest.

