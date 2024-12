Söder zu Besuch in Tschechien: Es geht um die Wurst und um Atom

Wenn Journalistenwünsche wahr würden, dann würde sich Markus Söder jetzt einen Lebkuchen einverleiben, dessen Form irgendwie an ein kleines Atomkraftwerk erinnert. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert, und so beißt Bayerns Ministerpräsident schon wieder in eine Bratwurst. Am Mittwoch testete Söder die Würste auf einem Warschauer Weihnachtsmarkt, am Donnerstag steht er auf dem Markt am Altstädter Ring in Prag. Schlägt die Klobasa aus Tschechien das Konkurrenzprodukt aus Polen?

