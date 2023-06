Musik, Orte, Vorgängerfest: Was wissen Sie über die Augsburger Sommernächte?

Wann gab es zum ersten Mal Augsburger Sommernächte? Welche Bands treten auf? Und wie lange spielt die Musik? Testen Sie Ihr Wissen zum Stadtfest in unserem Quiz.

In ein paar Tagen ist es endlich soweit: Am Donnerstag startet mit den Sommernächten das wichtigste Augsburger Stadtfest. Zum ersten Mal nach drei Jahren Abstinenz wird in der Augsburger Innenstadt wieder umherflaniert, gefeiert, gespeist und getanzt.

Nach der Corona-Pandemie haben die Menschen in Augsburg und im Umland jetzt besonders viel Freude am Rausgehen und Feiern, das haben bereits die Plärrer-Volksfeste der vergangenen Jahre gezeigt. Stadt und Polizei rechnen deshalb mit einem Rekord-Ansturm – und bereiten sich auf besonders viele Feiernde vor.

Aber sind den vielen Sommernächte-Fans nach so vielen Jahren Pause eigentlich die Hintergründe geläufig? Wissen sie, wann und wo die Musik spielt – und welche Orte in diesem Jahr nicht mit in der Feiermeile dabei sind?

Quiz zu den Augsburger Sommernächten: Testen Sie hier Ihr Wissen

Jetzt sind Sie gefragt, was wissen Sie alles über die Augsburger Sommernächte, ihre Geschichte und ihre Vorgänger-Version? Mit den folgenden neun Fragen können Sie Ihr Wissen testen.

