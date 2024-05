Münchner Stammstrecke wird an Pfingsten größtenteils gesperrt

Auf der Münchner Stammstrecke finden an Pfingsten wieder Bauarbeiten statt. Fahrgäste sollten sich deshalb auf längere Wartezeiten und Ausfälle einstellen.

Wer an Pfingsten in München auf die S-Bahn angewiesen ist, muss sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Denn auf der S-Bahn-Stammstrecke in Laim und an der Sendlinger Spange finden Bauarbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik, an den Oberleitungsanlagen und an Brücken statt.

Von Freitagnacht um 21.20 Uhr bis Dienstagfrüh um 4.40 Uhr fahren tagsüber nur die Linien S2, S7 und S8 auf der Stammstrecke, in der Nacht ab 21.20 Uhr fährt nur die S7. Fahrgäste müssen sich das ganze Wochenende über darauf einstellen, dass Linien vorzeitig beginnen oder früher enden.

Münchner Stammstrecke an Pfingsten gesperrt: Alternativen

Wer zum Beginn der Pfingstferien zum Flughafen will oder weitere Zugfahrten gebucht hat und deshalb zu den Fernverkehrsbahnhöfen Hauptbahnhof, Ostbahnhof und Pasing muss, sollte mögliche Verzögerungen einkalkuilieren. Als Ersatz kann man auf Busse und eine Tramverbindung ausweichen. Zwischen Pasing und Hauptbahnhof fahren Busse im Zehn-Minuten-Takt. Zudem sind Regionalzüge, U-Bahnen und die Tram 19 parallel zur Stammstrecke unterwegs. Sie fahren an diesem Wochenende sogar öfter als sonst.

Münchner Stammstrecke gesperrt – auch auf den Straßen wird es an Pfingsten voll

Auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu verzichten und das Auto zu nutzen, macht voraussichtlich nicht immer Sinn. Denn auch auf den Straßen wird es zu Pfingsten wahrscheinlich voll. Vor allem auf den Fernstraßen drohen "beträchtliche Staus – und das in alle Richtungen", wie der ADAC befürchtet.

Er erwartet vor allem im Süden Deutschlands zahlreiche Staus. Das Ziel vieler Reisenden sind vor allem die Alpen, die Mittelgebirgsregionen, Nord- und Ostsee sowie das benachbarte Ausland. Aber auch Ausflugsfahrten in die Naherholungsgebiete der großen Städte spielen eine Rolle. Die meisten und längsten Staus zu Pfingsten prognostiziert der ADAC am Freitagnachmittag und Samstagvormittag sowie am Pfingstmontag.