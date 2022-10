Stammstrecke und Museum

Bayerischer Landtag soll zwei neue Untersuchungsausschüsse bekommen

Plus Die Opposition nimmt Ministerpräsident Markus Söder ins Visier. Der Ärger über die 2. Stammstrecke in München und ein Museum in Nürnberg hat ein Nachspiel.

Von Uli Bachmeier

Im Landtag sollen im Jahr vor der Wahl in Bayern neben den beiden bereits laufenden zwei weitere Untersuchungsausschüsse eingerichtet werden. Die Fraktionen von Grünen, SPD und FDP verständigten sich darauf, sowohl das Milliarden-Desaster bei der 2. Stammstrecke für die S-Bahn in München als auch angeblich dubiose Vorgänge bei der Errichtung des Zukunftsmuseums in Nürnberg unter die Lupe zu nehmen. In beiden Fällen haben sie mögliche Versäumnisse oder Verfehlungen von Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder im Visier. CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer nennt die Untersuchungsausschüsse unnötig und wirft der Opposition vor, dieses parlamentarische Instrument zu Wahlkampfzwecken zu missbrauchen.

