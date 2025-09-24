Stau auf der A8 Richtung München: Das ist derzeit auf den Straßen los

Auf der A8 Richtung München ist am Mittwochnachmittag viel los: Gegen 17 Uhr staut sich dort der Verkehr zwischen Odelzhausen und Dachau/Fürstenfeldbruck auf einer Strecke von sechs Kilometern. Verkehrsteilnehmer müssen mit Verzögerungen von einer knappen Stunde rechnen. Laut Bayerninfo.de hat es einen Unfall mit zwei Fahrzeugen gegeben. Nähere Informationen dazu sind derzeit nicht bekannt.

Stau auf der A8: Auch zwischen Zugmarshausen und Adelsried müssen Verkehrsteilnehmer warten

Auch auf der Strecke zwischen Zugmarshausen und Adelsried staut sich der Verkehr auf der A8 auf rund 3 Kilometern in Richtung München, wie das Portal Bayerninfo.de und rt1 übereinstimmend berichten. Demnach liegen Reifenteile auf der Fahrbahn.

In den Morgenstunden hatte ein Unfall auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart bereits für Verkehrschaos gesorgt. Dabei sind drei Autos gegen 7.30 Uhr zwischen Adelzhausen und Dasing zusammengestoßen.