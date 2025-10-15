Unfall bei Augsburg: Auf der A8 staut sich der Verkehr

Auf der Autobahn A8 bei Augsburg hat es am späten Mittwochnachmittag einen Unfall gegeben. Laut dem Portal Bayerninfo.de liegt die Unfallstelle zwischen den Autobahn-Ausfahrten Augsburg-West und Augsburg-Ost und ist etwa 2,6 Kilometer lang.
Laut Bayerninfo staut sich der Verkehr wegen des Unfalls bislang 5,4 Kilometer von der Autobahn-Ausfahrt Augsburg-Ost bis Edenbergen Süd. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 7 km/h. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit einem Zeitverlust von 45 Minuten rechnen.
Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.
