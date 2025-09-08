Stau auf der A9 – Autofahrer müssen Geduld mitbringen

Wer aktuell auf der A9 Richtung München unterwegs ist, muss Geduld mitbringen: Zwischen Denkendorf und Lenting staut sich zurzeit der Verkehr. Erst am Vortag hatte es einen Stau auf der A9 gegeben – an genau derselben Stelle. Dort sorgte ein fast 11 Kilometer langer Stau für Verzögerungen. Wochenendreisende brauchten bis zu 30 Minuten länger.

Stau auf der A9 Richtung München: Das ist der Grund

Wer auf der Autobahn unterwegs ist, muss laut dem Portal Bayerninfo.de etwa 25 Minuten mehr Zeit einplanen. Der Verkehr staut sich auf etwa 9 Kilometern. Auf der Strecke zwischen Denkendorf und Ingolstadt-Nord ist die Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt. Es kommt zu Verzögerungen und stockendem Verkehr.

Grund für die Verzögerung ist eine Großbaustelle. Auf dem betroffenen Abschnitt wird die Fahrbahn erneuert und ein Fahrstreifen gesperrt. Die Baumaßnahmen haben laut Bayerninfo im Oktober letzten Jahres begonnen und sollen voraussichtlich erst Anfang 2026 abgeschlossen sein.