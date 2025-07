Zwei kilometerlange Staus sorgen auf der A9 am Sonntag für Verzögerungen

Der Verkehr auf der A9 ist am Sonntag an zwei Stellen dicht. Auf der Autobahn, die die Großstädte München und Nürnberg miteinander verbindet, sorgen zwei größere Staus am frühen Nachmittag für erhebliche Verzögerungen.

Stau auf A9 bei Ingolstadt sorgt für 40 Minuten längere Reisezeit

Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A9 sollten bei Ingolstadt besonders vorsichtig fahren. Auf Höhe der Ausfahrten Altmühltal und Lenting steht in Fahrtrichtung München zurzeit der Verkehr. Der ADAC und das Portal bayerninfo melden auf dem Streckenabschnitt zwischen neun und zehn Kilometer Stau. Reisende sollten mit rund 40 Minuten Zeitverlust rechnen. Grund für die Verzögerung ist eine Verengung der Fahrbahn.

Auch direkt nördlich von München war es am Sonntagnachmittag kurzzeitlich zu einem Verkehrschaos gekommen. Zwischen dem Kreuz Neufahrn und der Ausfahrt Pfaffenhofen an der Ilm hatte es sich auf einer Länge von rund elf Kilometern gestaut – diesmal in Fahrtrichtung Nürnberg. Der Grund für den Stau ist nicht bekannt. Gegen 12.30 Uhr hat sich die Situation allerdings teilweise aufgelöst und Autos stehen in dem betroffenen Abschnitt nur noch auf einer Länge von rund vier Kilometern. Laut ADAC und bayerninfo müssen Reisende rund 10 Minuten länger fahren.

Grund für Verkehrschaos könnte Ferienbeginn in ersten Bundesländern sein

Grundsätzlich können die Straßen in Deutschland zurzeit besonders voll sein. In mehreren Bundesländern haben am Wochenende bereits die Sommerferien begonnen. Dazu kommen zahlreiche Baustellen, die den Verkehr auf den bayerischen Autobahnen zusätzlich bremsen. Alle Ferientermine für Bayern haben wir hier zusammengestellt.