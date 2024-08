Sternschnuppennacht steht bevor: Wann und wo sind sie am besten zu sehen?

Am Montagabend könnte sich der Blick in den Himmel lohnen. Denn die jährlich wiederkommenden Sternschnuppen sollen ihr Maximum erreichen. „In den Nächten zum 12. und 13. August lässt sich bei klarem Himmel und an einem dunklen Beobachtungsort ein kosmisches Schauspiel verfolgen“, so die Max-Planck-Gesellschaft. Bei optimalen Bedingungen könne man alle zwei bis drei Minuten eine Sternschnuppe erkennen.

Bester Zeitpunkt zum Sternschnuppen-Gucken in Bayern

Gegen 22 Uhr wird der Himmel dunkel genug sein, um Sternschnuppen sehen zu können. Wenn um vier Uhr dann die Morgendämmerung einsetzt, wird es langsam zu hell. Doch der Höhepunkt ist ohnehin bereits am Nachmittag. Am frühen Abend sind also mehr Sternschnuppen unterwegs, aber weniger gut zu sehen. Je später am Morgen, umso mehr Sternschnuppen sind gut zu sehen, doch die Anzahl sinkt.

Offenbar liegt der Ausstrahlungspunkt der Perseiden im Sternbild Perseus, das spätabends im Nordosten aufgeht. Die Sternschnuppen treten aber auch manchmal erst weit entfernt vom Ausstrahlungspunkt in die Atmosphäre ein. Am besten sucht man sich einen Platz, an dem man weite Teile des Himmels sehen kann, und legt sich mit den Füßen nach Nordost auf den Boden.

Sternschnuppen in Bayern heute: Wenige Wolken, teilweise Gewitter

Es werden aber nicht überall optimale Wetterbedingungen erwartet. „Das Manko am Montagnachmittag ist, dass sich im Süden und Südwesten einzelne Schauer und Gewitter bilden können“, sagte eine Sprecherin vom Deutschen Wetterdienst. Davon betroffen ist vor allem die Alpenregion. Sonst ist der Himmel gering bewölkt, in Flussniederungen kann es vereinzelt neblig werden. Doch größtenteils soll es im Laufe der Nacht wieder auflockern, sodass im gesamten Land die Sternschnuppen gut zu beobachten sein dürften.

Perseiden zählen zu bekanntesten Sternschnuppenströmen

Die Perseiden zählen zu den bekanntesten Sternschnuppenströmen. Dabei handelt es sich um eine Wolke von Trümmerteilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Die Erde taucht auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne jedes Jahr darin ein.