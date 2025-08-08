Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Störung Deutsche Bahn: Strecke München–Nürnberg lahmgelegt

Deutsche Bahn

Zugausfälle: Störung legt Strecke München – Nürnberg lahm

Wegen einer Störung kommt es zu erheblichen Zugausfällen auf der Bahnstrecke zwischen München, Ingolstadt und Nürnberg. Was Reisende beachten sollten.
Von Manuela Müller
    • |
    • |
    • |
    Am Freitag kommt es bei der Deutschen Bahn zu einer Störung auf der Strecke München, Ingolstadt und Nürnberg.
    Am Freitag kommt es bei der Deutschen Bahn zu einer Störung auf der Strecke München, Ingolstadt und Nürnberg. Foto: Christoph Reichwein, dpa (Symbolbild)

    Aufgrund einer Fahrzeugstörung kommt es auf der Regionalexpress-Linie RE 1 zwischen München, Ingolstadt und Nürnberg am Freitag zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr. Die Störung besteht bereits seit Donnerstagabend und wird voraussichtlich bis in die Nacht vom Freitag andauern. Das teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mit.

    Zugausfälle und Ersatzverkehr zwischen München und Nürnberg bei RE1 am Freitag, 8. August

    Zwischen München Hauptbahnhof und Ingolstadt Nord kommt es am Freitag in den Abendstunden zu Zugausfällen. Aufgrund eingeschränkter Fahrzeugverfügbarkeit entfallen folgende Verbindungen:

    In Fahrtrichtung Nürnberg

    • RE 4028
    • München Hbf Abfahrt: 16:04 Uhr
    • RE 4042
    • München Hbf Abfahrt: 20:05 Uhr

    In Fahrtrichtung München

    • RE 4035
    • Nürnberg Hbf Abfahrt: 18:08 Uhr
    • RE 4043
    • Nürnberg Hbf Abfahrt: 22:33 Uhr

    Ersatzverkehr am Freitag: Deutsche Bahn rät zu alternativer Verbindung

    Für die ausfallenden Züge wird Ersatzverkehr angeboten, schreibt die Deutsche Bahn. Fahrgäste sollten jedoch mit längeren Reisezeiten rechnen. Für Reisenden zwischen Allersberg (Rothsee) und Nürnberg Hauptbahnhof empfiehlt die Bahn, auf die S-Bahnlinie 5 umzusteigen. Alternativ stehen auch die Züge der Linie RB 16 (München Hbf – Ingolstadt Hbf – Treuchtlingen – Nürnberg Hbf) zur Verfügung.

    Im Übrigen gibt es zwischen dem 25. August und dem 9. September umfangreiche Einschränkungen im Zugverkehr in Bayern. Des Weiteren sorgt derzeit eine Weichenreparatur ebenfalls zwischen München und Ingolstadt für erhebliche Einschränkungen - auch im Fernverkehr.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden