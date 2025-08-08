Zugausfälle: Störung legt Strecke München – Nürnberg lahm

Aufgrund einer Fahrzeugstörung kommt es auf der Regionalexpress-Linie RE 1 zwischen München, Ingolstadt und Nürnberg am Freitag zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr. Die Störung besteht bereits seit Donnerstagabend und wird voraussichtlich bis in die Nacht vom Freitag andauern. Das teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mit.

Zugausfälle und Ersatzverkehr zwischen München und Nürnberg bei RE1 am Freitag, 8. August

Zwischen München Hauptbahnhof und Ingolstadt Nord kommt es am Freitag in den Abendstunden zu Zugausfällen. Aufgrund eingeschränkter Fahrzeugverfügbarkeit entfallen folgende Verbindungen:

In Fahrtrichtung Nürnberg

RE 4028

München Hbf Abfahrt: 16:04 Uhr

RE 4042

München Hbf Abfahrt: 20:05 Uhr

In Fahrtrichtung München

RE 4035

Nürnberg Hbf Abfahrt: 18:08 Uhr

RE 4043

Nürnberg Hbf Abfahrt: 22:33 Uhr

Ersatzverkehr am Freitag: Deutsche Bahn rät zu alternativer Verbindung

Für die ausfallenden Züge wird Ersatzverkehr angeboten, schreibt die Deutsche Bahn. Fahrgäste sollten jedoch mit längeren Reisezeiten rechnen. Für Reisenden zwischen Allersberg (Rothsee) und Nürnberg Hauptbahnhof empfiehlt die Bahn, auf die S-Bahnlinie 5 umzusteigen. Alternativ stehen auch die Züge der Linie RB 16 (München Hbf – Ingolstadt Hbf – Treuchtlingen – Nürnberg Hbf) zur Verfügung.

Im Übrigen gibt es zwischen dem 25. August und dem 9. September umfangreiche Einschränkungen im Zugverkehr in Bayern. Des Weiteren sorgt derzeit eine Weichenreparatur ebenfalls zwischen München und Ingolstadt für erhebliche Einschränkungen - auch im Fernverkehr.