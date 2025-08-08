Zugausfälle: Störung legt Strecke München – Nürnberg lahm

Aufgrund einer Fahrzeugstörung kommt es auf der Regionalexpress-Linie RE 1 zwischen München, Ingolstadt und Nürnberg am Freitag zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr. Die Störung besteht bereits seit Donnerstagabend und wird voraussichtlich bis in die Nacht vom Freitag andauern. Das teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mit.
Zugausfälle und Ersatzverkehr zwischen München und Nürnberg bei RE1 am Freitag, 8. August
Zwischen München Hauptbahnhof und Ingolstadt Nord kommt es am Freitag in den Abendstunden zu Zugausfällen. Aufgrund eingeschränkter Fahrzeugverfügbarkeit entfallen folgende Verbindungen:
In Fahrtrichtung Nürnberg
- RE 4028
- München Hbf Abfahrt: 16:04 Uhr
- RE 4042
- München Hbf Abfahrt: 20:05 Uhr
In Fahrtrichtung München
- RE 4035
- Nürnberg Hbf Abfahrt: 18:08 Uhr
- RE 4043
- Nürnberg Hbf Abfahrt: 22:33 Uhr
Ersatzverkehr am Freitag: Deutsche Bahn rät zu alternativer Verbindung
Für die ausfallenden Züge wird Ersatzverkehr angeboten, schreibt die Deutsche Bahn. Fahrgäste sollten jedoch mit längeren Reisezeiten rechnen. Für Reisenden zwischen Allersberg (Rothsee) und Nürnberg Hauptbahnhof empfiehlt die Bahn, auf die S-Bahnlinie 5 umzusteigen. Alternativ stehen auch die Züge der Linie RB 16 (München Hbf – Ingolstadt Hbf – Treuchtlingen – Nürnberg Hbf) zur Verfügung.
Im Übrigen gibt es zwischen dem 25. August und dem 9. September umfangreiche Einschränkungen im Zugverkehr in Bayern. Des Weiteren sorgt derzeit eine Weichenreparatur ebenfalls zwischen München und Ingolstadt für erhebliche Einschränkungen - auch im Fernverkehr.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden