Tagelange Streckenstörung bei der Münchner S-Bahn: Was Fahrgäste der S1 wissen müssen

Bei der Münchner S-Bahn kommt es zu einer Störung auf der Linie S1. Das teilt die S-Bahn München mit. Es komme zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten. Die Einschränkungen hatten bereits am Dienstagnachmittag begonnen, dauerten den Mittwoch und Donnerstag über weiter an und sollen laut Bahn erst Freitagfrüh, 8. August, behoben werden können.

Reparatur an der S1 zwischen Freising und Neufahrn

Demnach hatte die Störung am Dienstag gegen 16.30 Uhr begonnen und sie soll bis etwa 5 Uhr am Freitag anhalten. Der Grund für die Verspätungen ist eine „andauernde Reparatur an der Strecke“, wie die Bahn mitteilt. Zunächst war die Bahn davon ausgegangen, dass die Störung bereits bis Donnerstagmittag behoben werden könnte.

Betroffen ist der Streckenabschnitt der S1 zwischen Neufahrn und Freising. Auf dieser Strecke liegt auch die Station „Pulling (bei Freising)“. Ob und wie viele Minuten die Züge der S-Bahn jeweils verspätet sind, sollen Fahrgäste kurz vor der Fahrt auf den Portalen der Bahn checken, etwa unter www.s-bahn-muenchen.de oder im München-Navigator, einer App für den S-Bahn-Verkehr in München. Am Donnerstag geht die Bahn von Verspätungen von fünf bis zehn Minuten aus.