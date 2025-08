Schlägerei in der S-Bahn zwischen alkoholisiertem Mann und zwei Sicherheitsmitarbeitern

Zu einer Schlägerei in der Münchner S-Bahn kam es am späten Dienstagabend auf der Flughafenlinie S8. Das teilt die Bundespolizeiinspektion München am Mittwoch mit. Demnach ist um kurz vor Mitternacht ein 27-jähiger Mann vor dem Hauptbahnhof in die S8 Richtung Herrsching eingestiegen. Zwei Sicherheitsmitarbeiter der S-Bahn München sprachen demnach den „sichtbar alkoholisierten 27-Jährigen“ an, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Daraus entwickelte sich ein Streit.

Münchner S-Bahn: Verbaler Streit eskaliert und es kommt zu Schlägerei

Zunächst kam es laut Bundespolizei zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und den beiden 27-jährigen und 20-jährigen Sicherheitsmitarbeitern. Der in Gilching wohnende alkoholisierte Mann soll die Bahnangestellten bedroht und beleidigt haben.

Der Streit eskalierte zu einer „gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung“ zwischen den drei Männern. Eine in zivil gekleidete, zufällig anwesende Bundespolizistin beobachtete das Geschehen und rief Unterstützung herbei. Der Fahrer der S-Bahn stoppte den Wagen an der S-Bahn-Station Laim. Inzwischen hatten sich laut Polizeiangaben mehrere Reisende um den 27-Jährigen versammelt – welcher sich offenbar nicht beruhigen ließ.

S-Bahn München: Mann war alkoholisiert und hatte offenbar Kokain konsumiert

Die eingetroffenen Bundespolizisten konnten die Situation schließlich schnell deeskalieren. Der Mann wurde mit den weiteren Beteiligten zur Polizeiwache in der Denisstraße gebracht. Dort ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,17 Promille bei dem 27-Jährigen, zudem schlug ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain an.

Die Staatsanwaltschaft München I ordnete deshalb eine Blutentnahme an, deren Ergebnis noch aussteht. Der Mann wurde vorerst auf freien Fuß entlassen. Der 27-Jährige war in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Bundespolizei ermittelt gegen ihn nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Bedrohung sowie Beleidigung.