Lufthansa-Streik wird auch Flughafen München schwer treffen

Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa am Mittwoch zum Streik aufgerufen. 80 bis 90 Prozent aller geplanten Flüge sollen ausfallen. Auch den Flughafen München wird das schwer treffen.

Nachdem am Sonntag und Montag bereits die Piloten der Lufthansa-Tochter Discover in München und Frankfurt gestreikt haben, folgt am Mittwoch (7. Februar) ein bundesweiter Warnstreik der Bodenbeschäftigten bei der Lufthansa. Dieser wird auch den Flugverkehr am Drehkreuz München schwer treffen.

Lufthansa-Streik: Am Flughafen München waren 400 Flüge geplant

Die Lufthansa rechnet nach eigenen Angaben damit, dass nur etwa zehn bis 20 Prozent der geplanten Flüge stattfinden können. Demnach sollen insgesamt mehr als 100.000 Passagiere von dem Streik betroffen sein. In München waren für Mittwoch etwa 400 Flüge der Lufthansa geplant. Der Flugplan enthält bereits für den späten Dienstagabend erste Streichungen nach Fernost ab München. Das streikende Schalterpersonal der Airline könne auch für Kundinnen und Kunden anderer Konzerngesellschaften wie Swiss oder Austrian nicht zur Verfügung stehen.

"Passagiere, die infolge des Verdi-Streiks von Flugstreichungen betroffen sind, werden per Mail oder über die Lufthansa App informiert", schreibt die Lufthansa auf ihrer Webseite. Sie bittet alle Kundinnen und Kunden, nur dann zum Flughafen zu kommen, wenn ihr Flug nicht annulliert wurde. Wegen des Streiks seien auch die Umbuchungsschalter nicht besetzt. Umbuchungen seien auf der Webseite, in der App oder über das Service-Center kostenlos möglich. Wer einen innerdeutschen Flug gebucht hat, kann sein Ticket auch in einen Bahnvoucher umwandeln.

Fünf Flughäfen sind vom Lufthansa-Streik betroffen

Die Gewerkschaft Verdi hat an diesen fünf deutschen Flughäfen zum Warnstreik am Mittwoch ab 4 Uhr aufgerufen:

Frankfurt am Main

München

Hamburg

Berlin

Düsseldorf

Der Streik soll bis Donnerstag um 7.10 Uhr andauern. Hintergrund sind die aktuell laufenden Tarifverhandlungen für die etwa 25.000 Bodenbeschäftigten bei der Lufthansa. Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Lohn für das Bodenpersonal, mindestens aber 500 Euro monatlich, und einen Inflationsausgleich in Höhe von 3000 Euro. Laut der Gewerkschaft legte die Fluggesellschaft ein "völlig unzureichendes Angebot" vor. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 12. Februar in Frankfurt statt.

