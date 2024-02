Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal zu Warnstreik auf

Flugreisende müssen sich am Mittwoch auf Verzögerungen bei der Lufthansa einstellen. Es wird zu größeren Flugausfällen kommen.

Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem ganztägigen Warnstreik an mehreren Flughäfen am Mittwoch aufgerufen. Betroffen sind die Lufthansa-Standorte Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. "Da alle Bodenbeschäftigten von der Wartung bis zur Passagier- und Flugzeugabfertigung zum Warnstreik aufgerufen werden, wird es voraussichtlich zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen", schrieb Verdi in einer Mitteilung.

Hintergrund des Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden, unter anderem bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo. Verdi will mit dem Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Ein Angebot der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde am 23. Februar wurde zurückgewiesen. Verdi lehnte die ihrer Ansicht nach zu geringen Erhöhungsschritte und die 36-monatige Laufzeit ab. (dpa)