Aiwanger wehrt sich gegen Fürackers Steuer-Vorwürfe

Wieder Zoff in der bayerischen Regierungskoalition: Diesmal sind Finanzminister Albert Füracker (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) über Kreuz. Die Steuern senken wollen zwar beide, doch am richtigen Weg scheiden sich die Geister.

Füracker hatte Aiwanger in einem Interview mit unserer Redaktion angegriffen und die Vorschläge des Wirtschaftsministers für Entlastungen als „steuerpolitischen Populismus“ bezeichnet. Das will Aiwanger so nicht stehen lassen und keilt in einer Entgegnung, die unserer Redaktion vorliegt, zurück: „Offenbar bereitet sich die Union auf eine Bundesregierung mit SPD oder Grünen vor und traut sich deshalb keine wirtschaftsfreundlichen Forderungen zu stellen. Ein Weiter-so für weitere vier Jahre hält aber die deutsche Wirtschaft und auch Deutschland nicht mehr aus.“ Nötig seien Leistungsanreize: „Es lohnt sich in vielen Fällen kaum, von Halbtags- auf Vollzeitarbeit zu wechseln.“

Darüber streiten Aiwanger und Füracker

Aiwanger und seine Freien Wähler fordern seit Längerem eine Abschaffung der Erbschaftssteuer sowie eine Einkommenssteuerpflicht erst ab 2000 Euro im Monat. Das sei ein Befreiungsschlag für 45 Millionen Beschäftigte in dreistelliger Milliardenhöhe, so der bayerische Wirtschaftsminister. Finanzminister Füracker lehnt die Vorschläge dagegen als ungerecht und nicht finanzierbar ab, profitieren würden in erster Linie Besserverdienende.

CSU und Freie Wähler regieren in München in einer Koalition miteinander, bei den Bundestagswahlen im kommenden Jahr aber sind sie Konkurrenten. Aiwanger will dabei die FW erstmals in den Bundestag führen, die CSU will wieder in die Bundesregierung. In Bayern geraten beide Parteien trotz vieler inhaltlicher Gemeinsamkeiten immer wieder aneinander.