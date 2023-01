Studium

vor 27 Min.

Junge Menschen warten teils monatelang aufs Bafög

Plus Im Jahr 2021 erhielten rund 75.000 junge Menschen in Bayern Bafög. Doch allein die Antragstellung ist oft ein Kampf. Selbst die zuständigen Ämter fordern Reformen.

Von Theresa Osterried Artikel anhören Shape

Rund 30 Prozent der Studierenden in Deutschland von Armut betroffen, heißt es in einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Die staatliche Förderung durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz Bafög, ist daher ein wichtiges Standbein, das junge Menschen bei ihrem Studium finanziell unterstützen soll. Aber: Bei den Anträgen hapert es an vielen Stellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen