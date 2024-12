Wetterdienst warnt am Donnerstag vor Sturmtief Bianca – es folgen Gewitter und Schnee

Ein kräftiges Tief über Skandinavien bringt heute turbulentes Wetter nach Bayern. Aufgrund einer Kaltfront strömt ab dem Abend deutlich kältere Luft in den Freistaat, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag. Begleitet wird diese Wetterlage vom Sturmtief Bianca. Auch Frost, Glätte und Schneefall treten in der Nacht in höheren Lagen auf.

Sturmtief Bianca sorgt für viel Wind und der Wetterdienst warnt

Bereits am Vormittag treten in den Mittelgebirgen stürmische Böen von bis zu 70 km/h auf, auf den Gipfeln erreichen die Böen sogar bis zu 80 km/h aus Südwest. Im Verlauf des Tages verstärkt sich der Wind in tiefen Lagen, besonders im Westen Bayerns und im Alpenvorland. Dort meldet der DWD Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 85 km/h. Auf den höchsten Gipfeln der Alpen und des Bayerischen Waldes sind abends sogar orkanartige Böen um 110 km/h möglich. In der Nacht zum Freitag lässt der Wind wieder nach, bleibt auf den Gipfeln aber stürmisch.

Aufgrund des starken Sturmes warnt der DWD am Donnerstagvormittag (Stand: 10.50 Uhr) in mehreren bayerischen Landkreisen speziell vor Sturmböen. Vor allem im Süden und Osten besteht teils bis zum Freitagmorgen, 6 Uhr, die Warnstufe 2. Dort können Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 km/h auftreten. In exponierten Lagen sogar bis zu 100 km/h. Es bestehe Gefahr durch einzelne herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände. Frei stehende Objekte sollten gesichert und befestigt werden.

In diesen bayerischen Landkreisen und Städten warnt der Wetterdienst vor Sturmböen der Stufe 2

Lindau

Westallgäu

Oberallgäu

Kempten

Unterallgäu

Ostallgäu

Kaufbeuren

Weilheim-Schongau

Garmisch-Patenkirchen

Landsberg am Lech

Augsburg

Günzburg

Neu-Ulm

Aichach-Friedberg

Dachau

Fürstenfeldbruck

Starnberg

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Passau

Freyung-Grafenau

Deggendorf

Regen

Straubing

Straubing-Bogen

Cham

Schwandorf

Neustadt a.d. Waldnaab

Tirschenreuth

Bayreuth

Hof

Wunsiedel im Fichtelgebirge

Icon Vergrößern Am Donnerstag wird es in Bayern stürmisch. Foto: Marius Bulling, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Am Donnerstag wird es in Bayern stürmisch. Foto: Marius Bulling, dpa (Archivbild)

In den übrigen Landkreisen Bayerns warnt der DWD derzeit teils ebenso bis zum Freitagmorgen mit der Warnstufe 1 vor Windböen. Windgeschwindigkeiten bis zu 60 km/h können dort auftreten. Dort sollte auf umherfliegende leichte Gegenstände geachtet werden. Lose Gegenstände sollten gesichert werden.

Am Abend gibt es Gewitter, Nebel erschwert die Sicht

Am Donnerstagnachmittag und -abend sind in Franken und Schwaben vereinzelte Blitze möglich. Zudem sorgt Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern im Südosten Bayerns für erschwerte Sichtverhältnisse. Wer also mit dem Auto unterwegs sein wird, sollte den Fuß vom Gas nehmen. Denn der Nebel ist nicht das einzige Erschwernis an diesem Tag.

Neben dem Sturmtief gibt es am Donnerstag auch Regen und Schnee in Bayern

In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen vor allem in höheren Lagen und Alpennähe erneut unter den Gefrierpunkt. Kräftige Schauer können kurzzeitig auch in tieferen Regionen für Glätte durch Schneematsch sorgen. Denn die Schneefallgrenze sinkt laut DWD bereits im Laufe des Abends auf 500 Meter. Demnach können bis zum Freitagmorgen in den Alpen zehn Zentimeter Neuschnee fallen, in den Allgäuer Alpen sogar bis zu 20 Zentimeter.