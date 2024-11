Sturmtief Quiteria: In diesen Landkreisen warnt der DWD am Mittwoch vor Sturm und Schneefall

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt: Auch am Mittwoch kommt es in Bayern noch zu sturmartigen Windböen. Diese können bis zu 75 Kilometern pro Stunde schnell sein. Zu Beginn der Woche galt für fast ganz Bayern und weite Teile Deutschlands eine „Warnung vor markantem Wetter“ (Stufe 2). Inzwischen ist vor allem noch der Süden und Osten Bayerns betroffen. In den übrigen Bundesländern ist das Sturmtief kaum oder gar nicht mehr zu spüren.

Sturmtief Quiteria: In vielen Landkreisen wird es stürmisch

Doch gewarnt wird nicht nur vor den Sturmböen. Auch der Schneefall ist Grund zur Vorsicht am Mittwoch. Eine Übersicht, für welche Landkreise in Bayern eine Warnung der Stufe 2 wegen des Sturms und des Schneefalls ausgesprochen wurde.

Für diese bayerische Landkreise gibt es am Mittwoch eine Warnung der Stufe 2 wegen des Sturms:

Cham

Straubing

Regen

Deggendorf

Freyung

Bad Reichenhall

Traunstein

Wasserburg/Inn

Rosenheim

Miesbach

Bad Tölz

Durch den Sturm besteht Gefahr durch umstürzende Bäume und herabstürzende Gegenstände. Es wird empfohlen, lose Gegenstände zu sichern, genauso wie Zelte und Abdeckungen zu befestigen oder abzubauen.

DWD warnt in diesen bayerischen Landkreisen vor Schneefall

Für diese bayerischen Landkreise gibt es am Mittwoch eine Warnung der Stufe 2 wegen des Schneefalls:

Weilheim/Obb

Garmisch-Patenkirchen

Marktobedorf

Sonthofen

Oberstdorf

Lindau

Icon Vergrößern Ein Auto fährt am 18. November 2024 durch den Winterwald bei Tellerhäuser im Erzgebirge (Luftaufnahme mit Drohne). Mit Schneefall in den Mittelgebirgen und glatten Straßen hat sich auch in Sachsen der Winter bemerkbar gemacht. Foto: Jan Woitas, dpa Icon Schließen Schließen Ein Auto fährt am 18. November 2024 durch den Winterwald bei Tellerhäuser im Erzgebirge (Luftaufnahme mit Drohne). Mit Schneefall in den Mittelgebirgen und glatten Straßen hat sich auch in Sachsen der Winter bemerkbar gemacht. Foto: Jan Woitas, dpa

Für Donnerstag meldet der DWD, dass es im Norden Bayerns freundliches und niederschlagsfreies Wetter geben wird. Vom Südschwarzwald bis nach Oberschwaben werde es aber während des Donnerstagnachmittags bis zu acht Stunden lang schneien. Mit Neuschnee von bis zu 15 Zentimetern sei zu rechnen.