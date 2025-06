Tödlicher Bergunfall am Entschenkopf: Allgäuerin stürzt 50 Meter in die Tiefe

Bergunfall mit tödlichem Ausgang am Entschenkopf: Nach Angaben der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei ist am Samstagvormittag eine Allgäuerin nach einem Sturz gestorben.

Die 41-Jährige war mit ihrem Ehemann auf dem Wanderweg zwischen Entschenkopf und dem „Gängele“ unterwegs. Die beiden befanden sich gerade im Abstieg, als die Frau eine ausgesetzte und felsige Passage überwinden musste.

Dabei stürzte die Allgäuerin über teilweise senkrechtes und felsdurchsetztes Gelände über 50 Meter in die Tiefe. Die alarmierte Bergwacht Oberstdorf barg die Frau mit Hilfe eines Rettungshubschraubers und flog sie in ein Krankenhaus. Dort erlag die Frau ihren Verletzungen.

Die Bergwacht brachte den Ehemann ebenfalls mit dem Hubschrauber zurück ins Tal und betreute ihn. An der Unfallstelle leisteten laut Polizei mehrere Personen Erste Hilfe.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Am Einsatz beteiligt war die Bergwacht Oberstdorf mit vier Einsatzkräften, zwei Kriseninterventionsteams, der Rettungshubschrauber Christoph 17 und die Polizei Oberstdorf. Zeugen des Unfalles und die Ersthelfer werden gebeten, sich bei der Polizei Kempten unter 0831/9909-0 zu melden.

