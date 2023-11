TV-Show

vor 19 Min.

Letzte "Wetten, dass..?"-Show: Ein gebürtiger Augsburger hat das allererste Wort

Der gebürtige Augsburger Michael "Kuddel" Betz hat am Samstag beim Finale von Thomas Gottschalk in der Sendung "Wetten dass..?" im ZDF einen kurzen, aber wichtigen Auftritt.

Plus Michael "Kuddel" Betz hat an diesem Samstag beim Finale von Thomas Gottschalk einen kurzen, aber wichtigen Auftritt. Für den Radiomoderator schließt sich damit ein Kreis.

Von Manfred Schweidler

Michael Betz hat schon vor 20 Jahren den Ton angegeben. Und so wird es auch an diesem Samstagabend bei der letzten Show von Thomas Gottschalk im ZDF sein: Bevor der 73-jährige Starmoderator am 25. November zu seiner Abschiedsvorstellung die Bühne betritt, wird der Würzburger Michael "Kuddel" Betz mit seiner markanten Stimme das Wort haben.

Betz wird man nicht sehen, dafür aber hören können. Seine Aufgabe als Sprecher: Schon bei der Begrüßung den richtigen Ton zu finden, um jene Lagerfeuer-Stimmung zu erzeugen, die über Jahrzehnte das Erfolgsrezept von Thomas Gottschalk und "Wetten dass..?" ausgemacht hat. Der 64-jährige Moderator, der aus Augsburg stammt und seit Jahrzehnten in Würzburg lebt, kann nämlich mit einer Stimme aufwarten, die ins Ohr geht. Seit 1987 spricht Betz für Funk, Fernsehen und Werbung. Seit langem zählt er zu den meistbeschäftigten Off-Sprechern in Deutschland und ist in zahlreichen Werbespots sowie Dokumentationen und Reportagen zu hören.

Mitarbeit bei der letzten Show "Wetten dass...?": Es war ein Ritterschlag

Dass er jetzt auch für Gottschalks letzte Show im ZDF gebucht wurde, habe ihn "sehr gefreut", sagt der vielbeschäftigte Sprecher. Denn mit "Wetten dass..?" würden ihn viele Erinnerungen verbinden: "Als ich erstmals als Sprecher für Deutschlands bekannteste Samstagabend-Sendung verpflichtet wurde, war das eine Art Ritterschlag, der mir viele Türen geöffnet hat."

Schon vor der Jahrtausendwende gehörten Betz und seine Ansage – "Herzlich willkommen. Und hier ist Ihr Gastgeber: Thomas Gottschalk" – zum Ritual der erfolgreichsten ZDF-Samstagabend-Show. Der Würzburger erinnert sich an viele schöne Momente aus der großen goldenen Zeit der Sendung. Da sei er extra für seine paar Begrüßungssätze eigens zu den Live-Shows aus Mallorca, Paris oder Wien eingeflogen worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen