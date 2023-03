Unfall auf den Schienen: So gefährlich sind die Bahnübergänge in der Region

Plus Jedes Jahr ereignen sich schwere Unfälle an den Bahnübergängen der Region – auch weil viele von ihnen ohne Schranke sind. Warum der Ausbau nur langsam vorangeht.

Regelmäßig kommt es zu schweren Unfällen an Bahnübergängen in der Region. So etwa im Februar 2019: Ein 68-jähriger Autofahrer will die Bahnlinie im kleinen Ort Hirschfelden bei Krumbach passieren. Dabei übersieht er einen Zug. Beim Zusammenprall wird sein Auto 40 Meter mitgeschleift, er erliegt seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Ebenfalls 2019 wird ein 47-jähriger Mann in Pfronten im Ostallgäu mit seinem Auto von einem Zug erfasst. Es ist der vierte tödliche Unfall an demselben unbeschrankten Bahnübergang innerhalb von 20 Jahren.

Im Oktober 2021 ist es eine 90-jährige Frau, die am Bahnübergang von Gerlenhofen bei Neu-Ulm ihr Leben verliert. Sie will die Gleise mit ihrem Rollator überqueren, als sich ein Regionalexpress nähert. Auch eine Notbremsung kann den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Jedes Jahr viele schwere Unfälle an Bahnübergängen in Bayern

Die Liste der schweren Unfälle ließe sich deutlich erweitern. Nach Angaben des Bayerischen Innenministeriums ereigneten sich in den vergangenen zehn Jahren jährlich zwischen 30 und mehr als 60 Verkehrsunfällen an Bahnübergängen. Allein in Schwaben waren es immer zwischen fünf und 15 Unfällen.

Die Zahl der dabei verletzten Menschen hat zwar abgenommen, dennoch kommt es weiterhin zu schweren Unglücken. Seit 2013 wurden jährlich zwischen fünf und zwölf Menschen in Bayern bei Bahnunfällen getötet, in Schwaben waren es durchschnittlich zwei Menschen pro Jahr. Viele Unfälle gehen zum Glück auch glimpflicher aus.

Mehr als die Hälfte der Bahnübergänge in Bayern ist unbeschrankt

Einige Bahnstrecken, wie jene zwischen Mindelheim und Günzburg, sind besonders häufig von Zwischenfällen betroffen. Einer der Gründe: Es gibt nach wie vor eine hohe Zahl an Bahnübergängen ohne Schranken. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn sind von den 2983 Übergängen im Freistaat 1683 nicht mit Schranken gesichert (57 Prozent).

Die Ursachen für Unfälle seien vielfältig. Über 97 Prozent von ihnen kämen durch Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung zustande, so die Bahn-Sprecherin. Die Bahn will Autofahrerinnen und Autofahrer in einem gemeinsamen Programm mit ADAC, Bundespolizei und weiteren Partnern deshalb aufklären. Mit Videos, Plakaten und Postkarten, die in Fahrschulen und bei Vor-Ort-Terminen gezeigt und verteilt werden, soll an die richtige Verhaltensweise an Bahnübergängen erinnert werden.

Ampeln und Schranken kosten rund eine Million Euro pro Übergang

Anwohnerinnen und Anwohner in den Gemeinden fordern dagegen Ampeln und Schranken. So sieht das auch der Fahrgastverband Pro Bahn. "Jeder Unfall ist einer zu viel", sagt Errol Yazgac, Sprecher des Verbands für Schwaben. Oft müsse erst ein Unfall passieren, bevor gehandelt werde. Dass mancherorts trotz wiederholter Unfälle weiterhin Schranken oder Ampeln fehlen, dafür fehlt beim Verband das Verständnis. "Es ist in der Tat schon sonderlich, dass die Behörden von sich aus nichts tun beziehungsweise den Schwarzen Peter hin- und herschieben", so Yazgac. Bürgerinnen und Bürger sollten dabei die Möglichkeit haben, eine Lösung einzufordern, etwa durch Klagen. Aber auch das Eisenbahn-Bundesamt könne als Aufsichts- und Genehmigungsbehörde Druck auf die Bahn und die Kommunen ausüben.

Der Verband fordert zudem mehr Tempo bei der Sicherung. Planung, Ausschreibung und Ausführung dauerten zu lange, so Yazgac. Die betroffenen Stellen würden nur Stück für Stück gesichert – wegen der hohen Kosten. Laut Angaben der ehemaligen Bundesregierung aus dem Jahr 2021 liegen die Kosten für eine technische Sicherung bei bis zu einer Million Euro pro Bahnübergang, in Einzelfällen auch mehr.

Deutsche Bahn: Unfallschwerpunkte werden vorrangig beseitigt

Das Bayerische Verkehrsministerium teilt auf Nachfrage mit, dass für die Sicherheit der Bahnübergänge sowohl die Eisenbahninfrastrukturunternehmen – meist die DB Netz AG – als auch die Kommunen zuständig seien. Sie würden eigenverantwortlich entscheiden, ob Übergänge beseitigt oder mit Schranken versehen würden, sagt eine Ministeriumssprecherin. Die Kosten für eine technische Sicherung teilen sich der Bund, die Bahn, die betroffene Kommune und der Freistaat. Grundsätzlich dürften keine neuen Bahnübergänge mehr angelegt werden, so die Sprecherin. Stattdessen würden viele Stellen durch Über- oder Unterführungen ersetzt, wenn es zu Ausbaumaßnahmen an Bahnstrecken komme.

Ausschlaggebend dafür, ob und wie ein Bahnübergang gesichert werden könne, seien individuelle Gegebenheiten vor Ort sowie rechtliche Rahmenbedingungen. Eine pauschale Ausstattung aller Übergänge mit Schranken hält die Bahn für nicht sinnvoll, etwa bei Forstwegen, die selten befahren werden. Stattdessen würden vorrangig Anlagen beseitigt oder mit Technik ausgestattet, an denen es vermehrt zu Unfällen komme, so die Bahn-Sprecherin. Für die Region bedeuten die finanziellen und bürokratischen Hürden wohl, dass es noch lange dauern dürfte, bis auch die letzten gefährlichen Stellen beseitigt werden.