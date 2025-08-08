Unfall auf der B299: 19-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 299, zwischen Siegenburg und Mülhausen im Landkreis Kelheim, hat es am Donnerstag einen schweren Unfall gegeben. Gegen 11.30 Uhr war eine 19-jährige Motorradfahrerin aus dem Landkreis Kelheim auf der B299 unterwegs in Richtung Neustadt an der Donau, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Unfall bei Siegenburg: Autofahrer übersieht Motorradfahrerin beim Abbiegen

Vor der jungen Frau fuhr demnach ein 49-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Miesbach in dieselbe Richtung. Beim Versuch, das vorausfahrende Auto zu überholen, kollidierte die Motorradfahrerin mit dem Auto. Der Fahrer hatte in diesem Moment nach links in einen Parkplatz abbiegen wollen und übersah dabei offenbar das Motorrad.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 19-Jährige schwer. Der Fahrer des Pkw sowie seine Beifahrerin erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Alle drei Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

B299 im Landkreis Kelheim am 7. August mehrere Stunden wegen Unfalls gesperrt

Für die Unfallaufnahme ordnete die Staatsanwaltschaft Regensburg ein Gutachten an. Die B299 blieb am Donnerstag bis etwa 15 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehren Biburg und Siegenburg waren mit Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die Rettungsmaßnahmen zu unterstützen.

Auch in Fischach im Landkreis Augsburg ereignete sich jüngst ein schwerer Motorradunfall. Erst kürzlich ereignete sich ebenfalls auf der B299 ein tödlicher Unfall, bei dem ein Lastwagen involviert war.