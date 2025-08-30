50.000 Euro Schaden: Unfall auf nasser Fahrbahn auf der A9

Weil er seine Geschwindigkeit nicht an die Wetter- und Sichtverhältnisse angepasst hatte, verlor ein Autofahrer auf der A9 die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Unfall. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro und der Mann wurde leicht verletzt.



Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Freitagmorgen um 8 Uhr auf der Autobahn A9 in Fahrtrichtung München zwischen der Anschlussstelle Langenbruck und dem Autobahndreieck Holledau. Durch den Regen war die Fahrbahn nass und die Sicht eingeschränkt. Der 37-jährige Nürnberger fuhr mit seinem BMW auf dem mittleren Fahrstreifen und hatte seine Geschwindigkeit der Polizei zufolge aber nicht an die Verhältnisse angepasst. Beim Fahrspurwechsel kam sein Auto in Schleudern. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Dabei stieß das Auto des 37-Jährigen auch mit einem Sattelzug, das auf dem rechten Fahrstreifen fuhr.

A9 musste nach dem Unfall für eine halbe Stunde gesperrt werden

Der stark beschädigte BMW kam nach den Zusammenstößen auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Die A9 musste wegen des Unfalls für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Zur Verkehrsabsicherung rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Langenbruck und Winden am Aign zum Unfallort mit mehreren Fahrzeugen.

Der BMW des Unfallverursachers wurde stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden an diesem Auto in Höhe von etwa 40.000 Euro. Am Sattelzug und an der Schutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Der 37-jährige Nürnberger wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.