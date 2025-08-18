Autofahrerin übersieht beim Abbiegen zwei Motorräder und verursacht tödlichen Unfall

Im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Der Zusammenstoß ereignete sich auf einer Kreisstraße etwa einen Kilometer außerhalb der Gemeinde Lenggries, wie die Polizei in einem Bericht informierte.

Motorradunfall in Oberbayern: Autofahrerin übersieht beim Abbiegen zwei Motorräder

Demnach sei eine 51-Jährige mit ihrem Auto gegen 10.50 Uhr von einem Parkplatz aus nach links auf die Kreisstraße abgebogen. Dabei habe sie zwei hintereinanderfahrende Motorräder übersehen. Während der vordere Motorradfahrer den Schilderungen der Polizei zufolge dem Wagen gerade noch ausweichen konnte, stieß das Auto frontal mit dem hinteren Motorrad zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls habe sich der 22-jährige Fahrer des zweiten Motorrads so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei. Die Autofahrerin und der Begleiter des zweiten Motorradfahrers hätten sich nicht verletzt.

Totalschaden an beiden Fahrzeuge durch tödlichen Frontalzusammenstoß

An beiden beteiligten Fahrzeugen sei es durch den Unfall zu einem Totalschaden gekommen. Die Beamtinnen und Beamten schätzten den entstandenen Sachschaden auf etwas 57.000 Euro. An der Unfallstelle habe die Kreisstraße für rund vier Stunden gesperrt werden müssen. Neben zahlreichen Einsatzkräften seien auch zwei Rettungswagen und ein Hubschrauber an dem Einsatz beteiligt gewesen, hieß es in dem Bericht weiter.