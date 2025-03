DWD warnt vor Sturmböen in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

In der zweiten Wochenhälfte wurde es in Bayern richtig mild, in einigen Gebieten sogar schon warm. Zum Wochenende hin soll es mancherorts nun aber auch richtig stürmisch werden. Deshalb warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) gebietsweise vor Sturmböen im Freistaat. Welche Landkreise von der Unwetterwarnung betroffen sind, mit welchen Windgeschwindigkeiten die Menschen rechnen müssen und bis wann die Sturmwarnung gilt, lesen Sie hier zusammengefasst.

DWD: Unwetterwarnung für Alpenrand in Bayern

Laut DWD-Webseite (externer Link) trifft es insbesondere eine Gegend in Bayern: den Süden – vor allem in Alpennähe. Hier soll es ab Freitagabend bis Samstagmorgen Sturmböen geben. Der Wetterdienst hat deshalb eine Unwetterwarnung der Stufe 2 (Warnung vor markantem Wetter) für Teile des Allgäus und der südlichsten bayerischen Landkreise herausgegeben. Das gilt jedoch nur für höher gelegene Gebiete.

Für die betroffenen Landkreise im Süden Bayerns gilt die Warnung von Freitagabend, 21. März, 18 Uhr, bis Samstag, 22. März, 8 Uhr. Über 1500 Metern Höhe treten Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 85 km/h aus südlicher Richtung auf.

Für diese Landkreise in Bayern gilt eine Unwetterwarnung der Stufe 2

Diese Landkreise in Bayern sind von der Unwetterwarnung der Stufe 2 von Freitagabend bis Samstagmorgen betroffen:

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Für die Menschen in den betroffenen Gegenden bedeutet das: Es besteht eine Gefahr durch herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände, wie der DWD erklärt. Deshalb sollten frei stehende Objekte gesichert, Zelte und Abdeckungen befestigt und im Freien auf herabfallende Gegenstände geachtet werden, so die Handlungsempfehlung des Wetterdiensts.

Die bisherige Woche war in Bayern von immer weiter steigenden Temperaturen und Sonne gekennzeichnet. Am Freitag erreichte das Thermometer vielerorts um die 20 Grad. In den kommenden Tagen soll das Wetter wieder schlechter werden. Der DWD erwartet häufiger Wolken, gebietsweise auch Regen, Gewitter und Böen im Freistaat. Auch die Temperaturen sinken wieder um ein paar Grad.