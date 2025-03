Sieben-Tage-Wetter in Bayern: Sonne, milde Temperaturen und ein Hauch von Winter

Nach kalten Tagen mit eisigen Temperaturen und frischem Wind dürfen sich die Bayern diese Woche über ein frühlingshaftes Wetter freuen. Unter Hochdruckeinfluss strömt sehr milde Luft in den Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner aktuellen Vorhersage mitteilt. Der Donnerstag zeigt sich wolkenlos, mit Höchstwerten bis zu 16 Grad. Doch wie geht es weiter, setzt sich der Trend beim Sieben-Tage-Wetter fort?

Bayern-Wetter bietet Gelegenheiten zum Sonne tanken: 22 Grad möglich

Am Freitag bleibt das Wetter unverändert sonnig, dann wird der Himmel dem Vernehmen nach eingetrübt: Lokal können Wolken das Bild etwas dämpfen. Dennoch wird es nach Angaben des DWD „frühlingshaft mild“ bei Höchstwerten zwischen 16 Grad im Mittelgebirge und bereits sommerlichen 22 Grad am Untermain.

Frühlingshaftes Wochenende? Laut Wettervorhersage nur bedingt

Wer nun einem frühlingshaften Wochenende am 22. und 23. März entgegenblickt, sollte sich nicht zu früh freuen: Am Samstag sollen von Südwesten kommend Wolken aufziehen, örtlich kann es auch mal regnen. Insgesamt wird es der Vorhersage zufolge in Bayern jedoch sonnig bleiben, bei Temperaturen bis 20 Grad. Eine ähnliche Entwicklung hatten wir bereits vor zwei Wochen. In den Föhntälern der Alpen werden derweil stärkere Windböen erwartet.

Was bedeutet das für Wintersportler? Vielerorts läuft die Skisaison noch bis Ostern Mitte April, das frühlingshafte Wetter in den kommenden Tagen dürfte zahlreiche Menschen auf die Pisten locken. Am Wochenende wird es dann jedoch eher wechselhaft als sonnig. Im weiteren Monatsverlauf in Richtung Ende März bahnen sich schließlich laut Wetter.com vermehrt Niederschläge an:

Augsburg-Wetter in dieser Woche: Warnungen vor Frost

Auch wenn wir tagsüber großzügig die Sonne zu Gesicht bekommen: Geht sie unter, sind Kälte und ein Temperatursturz die Folge. Für Augsburg und Umgebung besteht sogar eine amtliche Warnung vor Frost, der in den Nachtstunden auf Donnerstag bei Temperaturen bis zu -5 Grad Einzug erhalten kann.

Am Donnerstagfrüh (der kalendarische Frühlingsanfang ist am 20. März) steht kurz ist diese Kälteperiode dann wieder beendet, führt der DWD aus. (mit dpa)