Prozess um vermisste Alexandra R.: Suchhunde finden Spuren der Angeklagten

Eine hochschwangere 39-Jährige bringt ihr Pflegekind zur Kita und verschwindet danach. Bis heute kann ihre Leiche nicht gefunden werden. Doch es wurden Spuren der Angeklagten gefunden.

Seit dem 9. Dezember 2022 wird die damals hochschwangere 39-jährige Alexandra R. aus Nürnberg vermisst. Seit Dienstag müssen sich nun der Ex-Lebensgefährte der Frau und ein mutmaßlicher Komplize vor dem Landgericht in Nürnberg verantworten. Bis Ende Juli sind 37 Verhandlungstage angesetzt. Die Vorwürfe wiegen schwer: Mord, Geiselnahme, Betrug und noch andere Straftaten. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass die beiden Angeklagten die 39-Jährige im Dezember 2022 entführten, töteten und dann eine falsche Spur legten, um ihre Tat zu vertuschen.

Fall Alexandra R.: Suchhunde finden Spuren

Eine Hundeexpertin der Polizei berichtete im Prozess, dass Hunde die Spuren der Vermissten und der beiden Angeklagten in ein kleines Waldstück in der Nähe der Autobahnausfahrt Irschenberg verfolgen konnten. Als etwa einen Monat später wieder drei Hunde an dieser Stelle unterwegs waren, hätten zwei die Spur eines Angeklagten und einer die des anderen erkannt.

Zudem will ein Anwohner im Dezember 2022 einen weißen Renault Twingo vor seinem Haus gesehen haben. Mit einem solchen Fahrzeug war ein Angeklagter nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft am Tag des Verschwindens der Frau unterwegs gewesen. Der Zeuge erinnere sich, dass das Fahrzeug ein ERH-Kennzeichen hatte und er seine Beobachtung an einem Freitag gemacht hatte. Alexandra R. war an einem Freitag verschwunden. Auch in dem Auto erkannten Hunde Geruchsspuren der Vermissten.

Verdächtige sollen vermisste Schwangere aus Nürnberg wegen Geld getötet haben

Die beiden Männer sollten die Frau überwältigt, verschleppt, getötet und ihre Leiche an einem bislang unbekannten Ort versteckt haben, so die Staatsanwaltschaft. Danach sollen sie vorgetäuscht haben, dass die im achten Monat schwangere Frau sich freiwillig ins Ausland abgesetzt habe. Der heute 50-Jährige aus Bosnien-Herzegowina und sein deutscher Geschäftspartner wollten offenbar an das Vermögen der Frau kommen. Im vergangenen September wurden der 50-Jährige und der 48-Jährige festgenommen.

Den Ermittlungen zufolge ist das Motiv der Tat ein Streit, bei dem es unter anderem um viel Geld ging. Der frühere Lebensgefährte soll das Geld der leitenden Bankangestellten für Immobiliengeschäfte genutzt haben, die über den zweiten Angeklagten, einen Deutschen, liefen. Die 39-Jährige habe nach der Trennung im März 2022 die Zusammenarbeit beendet und den Zugriff auf ihre Konten verweigert.

Die beiden Männer hätten mit einem Vollstreckungstitel versucht, an etwa 785.000 Euro zu kommen. Dagegen ging die Schwangere zivilrechtlich vor. Wenige Tage vor der entscheidenden Verhandlung vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth sei sie dann verschwunden, nachdem sie ihr Pflegekind zur Kita gebracht hatte.

Vermisste Schwangere aus Nürnberg: Verdächtige äußern sich nicht

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Angeklagten der Frau folgten, diese überwältigten und in eine Lagerhalle brachten. Sie sollen sie dann gezwungen haben, einen Brief zu schreiben, in dem sie ihre Anzeigen zurücknahm. Dieser ging Tage später bei der Justiz ein. Anschließend sollen die Männer die 39-Jährige dort oder in einem Waldstück an der A8 in Oberbayern getötet haben.

Der frühere Lebensgefährte der Vermissten berichtete vor Gericht von undurchsichtigen Immobiliengeschäften und schwierigen privaten Verhältnissen. Er habe ihr Geld für Immobiliengeschäfte und andere Projekte ausgegeben, über die sie nicht richtig informiert gewesen sei. Ständig sei das Geld weg gewesen. Am Ende habe sie alle Immobilien loswerden wollen, weil es wegen deren maroden Zustands nur Ärger gegeben habe. (mit dpa)