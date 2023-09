Fall Alexandra R.: Polizei nimmt zwei Männer unter Mordverdacht fest

Vor fast neun Monaten verschwand die damals hochschwangere Alexandra R. aus Nürnberg spurlos. Jetzt hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

Seit dem 9. Dezember 2022 wird die damals hochschwangere 39-jährige Alexandra R. aus Nürnberg vermisst. Die Ermittler gehen seit Längerem davon aus, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Fast neun Monate später hat die Polizei am Mittwochmorgen zwei dringend tatverdächtige Männer festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und das Polizeipräsidium Mittelfranken gemeinsam berichten, handelt es sich dabei um den ehemaligen Lebensgefährten der Vermissten und dessen Geschäftspartner. Die beiden sollen die hochschwangere Frau entführt und ermordet haben.

Geschäftliche Verflechtungen zwischen Alexandra R. und Tatverdächtigen

Seit Alexandra R. verschwunden ist, haben eine Sonderkommission und die Kripo Nürnberg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft etwa 900 Spuren überprüft. Danach habe sich der Tatverdacht gegen die beiden Festgenommenen konkretisiert. Zwischen den Männern und der 39-Jährigen hätte es auch geschäftliche Verflechtungen gegeben.

Alexandra R. und ihr ehemaliger 50-jährige Lebensgefährte hatten sich laut Staatsanwaltschaft im Frühjahr 2022 getrennt. Anschließend habe er sie aus wirtschaftlichen Gründen bedroht. Gemeinsam mit seinem 48-jährigen Geschäftspartner soll er auf betrügerische Weise einen Vollstreckungstitel über eine sechsstellige Geldsumme gegen die 39-Jährige erwirkt haben. Sie habe sich dagegen zivilrechtlich gewehrt und mehrere Strafanzeigen gegen die beiden gestellt. Aus diesen Gründen gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass die Beschuldigten Alexandra R. am 9.12.2022 in ihre Gewalt brachten, töteten und die Leiche an einen bislang unbekannten Ort verbrachten.

Vermisste Alexandra R.: Haftbefehl wegen Geiselnahme und Mord gegen Verdächtige

Das Amtsgericht Nürnberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen die beiden Männer unter anderem wegen Geiselnahme und Mordes. Beide Beschuldigte wurden am Mittwochmorgen an ihren Wohnanschriften festgenommen und werden nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

