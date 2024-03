Ehemann von vermisster Vanessa Huber tot in seiner Wohnung gefunden

Seit November 2022 wird Vanessa Huber aus Unterhaching vermisst. Jetzt wurde ihr Ehemann tot in seiner Wohnung gefunden.

Am vergangenen Freitag wurde ein 40-jähriger Mann in einer Wohnung in Unterhaching tot aufgefunden. Zur Todesursache machte die Polizei keine Angaben. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, gebe es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. In dem Haus war ein Verwesungsgeruch wahrgenommen worden, der Briefkasten war übergequollen. Eine Obduktion der Leiche soll genauere Erkenntnisse bringen.

Toter in Unterhaching ist wohl Ehemann der vermissten Vanessa Huber

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung handelt es sich bei dem Toten um den Ehemann der im November 2022 verschwundenen Vanessa Huber. Die damals 39-Jährige wurde das letzte Mal am 5. November beim Einkaufen in einem Supermarkt in Unterhaching gesehen. Seitdem fehlte jede Spur von ihr. Die Polizei geht davon aus, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Ihr Ehemann galt zeitweise als verdächtig, doch die Ermittlungen konnten das nicht bestätigen.

Vanessa Huber seit November 2022 vermisst: Ehemann meldete sie als vermisst

Die Vermisste soll nach dem Einkauf zusammen mit ihrem Ehemann nach Hause gegangen sein. Dort soll es zu einem Streit gekommen sein. Nach Aussagen des 40-Jährigen soll sie zwischen 17 und 18 Uhr die Wohnung verlassen haben. Zwei Tage später meldete er sie als vermisst. Die Polizei durchsuchte daraufhin in Unterhaching Waldstücke und Gewässer. Dabei kamen auch Drohnen und Taucher sowie Reiter- und Hundestaffeln zum Einsatz. Doch die Suche verlief erfolglos.

Vanessa Huber aus Unterhaching wird seit November 2022 vermisst. Foto: Polizeipräsidium München

Im Januar 2023 wurde der Fall bei "Aktenzeichen XY..." vorgestellt. Die Polizei hatte zudem zehn Tage nach dem Verschwinden der Frau einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Die Ermittler fragen:

