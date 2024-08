Entscheidung im Fall Schloss Mattsies verzögert sich

Die Entscheidung im Vergabeverfahren um Schloss Mattsies verzögert sich. Kommende Woche sollen erste Gespräche mit einem der Bieter stattfinden, heißt es auf Nachfrage bei der Immobilien Freistaat Bayern (Imby). Ursprünglich war eine Entscheidung bereits für diese Woche erwartet worden.

Am 9. August war das Bieterverfahren um das verfallene und sanierungsbedürftige Gebäude im Unterallgäu beendet worden. Dabei gab es laut Imby mehr Bewerbungen, als erwartet. In Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege waren alle Bieter gesichtet und geprüft worden. Für Aufsehen hatte das Verfahren gesorgt, weil der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Schmid bekundet hatte, das Gebäude kaufen zu wollen. Die Imby ist nicht verpflichtet, das Gebäude an die höchstbietende Person zu vergeben.