Anmeldung bis Fahrservice: Er hilft Senioren beim Impftermin

Plus Der Vöhringer Alois Heinrich hat in der Corona-Hochphase einen Hilfsdienst für Senioren aufgebaut. Dafür wird er nun mit der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet.

Alois Heinrich ist ein Mann, der nicht lange überlegt, wenn jemand Hilfe braucht. Er hilft einfach. Wobei "einfach" kein passendes Wort ist für die Zeit und Mühe, die er in seine ehrenamtlichen Tätigkeiten steckt. Als die Corona-Impfungen starteten, hat der 72-Jährige aus Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) aus dem Nichts einen Hilfsdienst für Senioren aufgebaut: Er hat den priorisierten Menschen Impftermine besorgt, die dies wegen technischer Unkenntnis nicht selbst schafften, und Fahrdienste organisiert, um die alleinstehenden Senioren dann auch zu ihren Terminen ins Impfzentrum zu bringen. Weit mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger hat Heinrich geholfen. Dafür wird er nun mit der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet. "Ich freue mich sehr über die Wertschätzung", sagt der Ausgezeichnete.