Volksfeste

17:59 Uhr

Feiern wie früher? Entscheidung über Oktoberfest 2022 noch offen

Plus Volksfeste In Augsburg lockt der Plärrer wieder die Massen an. Im Allgäu gibt es gute Nachrichten für die Festwoche und in München hat das Oktoberfest nun einen prominenten Befürworter.

Es ist ein Szenario, das viele Menschen in den zurückliegenden zwei Jahren schmerzlich vermisst haben. Man kennt die Bilder schon gar nicht mehr. Abends unter der Woche stehen hunderte junge Menschen gegen 22.30 Uhr eng auf Bierbänken zusammen. Fast alle tragen Tracht. Es wird zu Klängen der Band „Dolce Vita“ kräftig mitgesungen und getanzt. Das gesamte Bierzelt steht nahezu kopf. Ans Heimgehen denkt in diesem Moment keiner. „Die Krüge hoch“, heißt es von der Bühne. Es ist der Beweis: Das Volksfest ist zurück, in diesem Fall ist es der Augsburger Osterplärrer. Seit Sonntag läuft Schwabens größtes Volksfest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen