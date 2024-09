Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen in Bayern: betroffene Landkreise

In den kommenden Tagen wird das Wetter in Bayern ungemütlich. Es für die Jahreszeit ungewöhnlich kühl – hinzu kommen Regen und in den Alpen Schnee.

Warnungen vor Dauerregen und Schnee in Bayern heute

Am Freitag ist es in Bayern meist stark bewölkt. Vor allem an den Alpen und im südlichen Niederbayern wird es nass. Für mehrere Regionen im Freistaat gilt eine amtliche Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4 vor ergiebigem Dauerregen bis mindestens Sonntagnacht um 0 Uhr. Es werden Niederschlagsmengen zwischen 60 und 90 Liter pro Quadratmeter erwartet. Diese Landkreise sind betroffen (Stand Samstag, 7.32 Uhr):

Altötting

Bad Tölz-Wolfratshausen

Berchtesgardener Land

Cham

Deggendorf

Ebersberg

Erding

Freyung-Grafenau

Garmisch-Partenkirchen

Landshut

Miesbach

Mühldorf am Inn

München

Ostallgäu

Passau

Regen

Rosenheim

Rottal-Inn

Traunstein

Weilheim-Schongau

In zahlreichen anderen Landkreisen im Südosten Bayerns gilt die Warnstufe 2. Mit höchstens sechs Grad an den Alpen und 16 Grad am Untermain wird es am Samstag kühl. In den Alpen oberhalb etwa 1500 Metern erwartet der DWD bis Sonntag verbreitet 15 bis 30, in Staulagen um 50 Zentimeter. Zeitweise sinkt die Schneefallgrenze auf rund 1000 Meter ab und bringt in diesen Lagen 5 bis 10, lokal bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Oberhalb von etwa 800 Meter kann örtlich und vorübergehend Glätte durch Schneematsch entstehen.

Am Wochenende lässt der Regen in Bayern langsam nach

In der Nacht zum Sonntag lassen dann auch am östlichen Alpenrand Niederschläge deutlich nach. Tagsüber ist es bewölkt, aber zunächst trocken. In der zweiten Tageshälfte zieht erneut Regen auf. Der DWD rechnet mit Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad im Bayerischen Wald und 17 Grad in Mainfranken.

Am Montag bleibt der Himmel meist wolkenverhangen. Der Regen hält auch in der neuen Woche an, im Süden Bayerns ab dem Nachmittag auch teilweise kräftiger. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen 9 und 14, im westlichen Franken 14 bis 18 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus West bis Nordwest.