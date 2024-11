Bayerns erste Wasserstoffzüge verbinden Augsburg und das Allgäu

Von außen sind die Züge mit der etwas technischen Modellbezeichnung „Mireo Plus H“ kaum von anderen Regionalbahnen zu unterscheiden. Lediglich der Aufdruck „H 2 “ an der Seite verrät, dass die Züge nicht etwa mit Diesel oder Strom, sondern mit Wasserstoff-Brennstoffzelle betrieben werden. Nach jahrelanger Entwicklung und Vorbereitung sollen die Wasserstoffzüge bald durch Bayern fahren. Ob allerdings der neue Antrieb auf Dauer tatsächlich die Zukunft des modernen Bahnverkehrs sein kann, muss erst ein ausgedehnter Testbetrieb zeigen. Der Startschuss dafür fällt nun in Augsburg.

