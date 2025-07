So wird das Wetter am Wochenende in Bayern: Erst Hitze, dann Gewitter

Das Wochenende hat in Bayern wettertechnisch recht sommerlich begonnen, soll aber turbulent enden. Wer am Samstag vorhat, draußen unterwegs zu sein, sollte den Regenschirm vor allem am frühen Abend lieber dabei haben.

Samstag sonniges Wetter in Bayern – später ziehen Gewitter auf

Der Samstag zeigt sich zunächst von seiner besten Seite: Viel Sonnenschein und Temperaturen von 27 bis 31 Grad laden laut DWD-Prognose zu Aktivitäten im Freien ein. Der Wind bleibt dabei erstmal schwach bis mäßig und kommt meist aus östlicher bis südöstlicher Richtung.

Doch zum Nachmittag ziehen von Südwesten her vermehrt Wolken auf. Vor allem an den Alpen und in Schwaben muss ab dem späten Nachmittag mit ersten Schauern und kräftigen Gewittern gerechnet werden. Lokal können dabei Mengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit herunterkommen, begleitet von stürmischen Böen mit bis zu 75 km/h. Es könnte also ein Unwetter geben - wie schon zu Beginn der Woche.

In der Nacht zum Sonntag breiten sich Schauer und einzelne Gewitter weiter nach Nordosten aus. Die Temperaturen gehen auf 19 bis 14 Grad zurück.

Wechselhaftes Wetter am Sonntag, 20. Juli, in Bayern

Am Sonntag zieht der Regen nach Osten ab. Es kommt wieder öfter die Sonne zum Vorschein. Allerdings ist gegen Abend vor allem an den westlichen Alpen erneut mit vereinzelten Gewittern zu rechnen, sagt der DWD am Freitagmittag vorher. Die Temperaturen bleiben sommerlich und erreichen 25 bis 31 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen zeitweise frisch aus südwestlicher Richtung.

In der Nacht zum Montag gibt es wieder mehr Wolken aus Westen. Es folgen erneut kräftige Schauer und Gewitter. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 13 Grad.

Vorhersage für Montag, 21. Juli: Wetter in Bayern kühlt etwas ab

Zum Wochenbeginn sorgt ein neues Tief für weiterhin wechselhaftes Wetter. Schauerartiger, teils gewittriger Regen zieht dann über Bayern hinweg. Die Temperaturen gehen den Prognosen zufolge etwas zurück und erreichen nur noch 21 bis 26 Grad. Der Wind frischt auf und weht mäßig bis stark böig aus Südwest bis West. Akzeptable Bedingungen für alle, die sich auf den Weg zum Schwörmontag nach Ulm machen.

Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt es eher unbeständig. Im Alpenraum und später auch im Westen muss weiter mit Schauern und einzelnen Gewittern gerechnet werden. Die Tiefstwerte: 16 bis 12 Grad.