Nochmal Spätsommer? So wird das Wetter in Augsburg und Schwaben am Wochenende

Blickt man in Augsburg und Schwaben in diesen Tagen gen Himmel, ist klar: Mit dem Sommer ist es vorbei. Seit Anfang September hat es sich deutlich abgekühlt, das Wetter ist zuletzt unbeständig geworden. An so manchem kühlen Morgen steigt gerade in ländlichen Gebieten schon teils zäher Herbstnebel auf. Und trotzdem ist die Hoffnung präsent, nochmal das eine oder andere sonnige Spätsommer-Wochenende zu erwischen. Ist es jetzt vielleicht schon soweit?

Schwaben erwartet ein trockenes Spätsommer-Wochenende mit milden Temperaturen

Auch wenn es am Freitagmorgen noch nicht überall danach aussieht: Das Wochenende verspricht weitgehend trockenes Wetter und Werte um die 20 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht in seiner Vorhersage davon aus, dass es nur am Vormittag noch einzelne Schauer gibt. Zwar bleibt es am Freitag vielerorts noch stark bewölkt, doch bereits am Nachmittag setzt sich an immer mehr Orten die Sonne durch und es bleibt zumeist trocken. Die Temperaturen steigen in Augsburg und Schwaben auf bis zu 18 Grad, an der Donau sind bis zu 20 Grad möglich.

In der Nacht zum Samstag ziehen über Schwaben nochmal Wolken auf, in anderen Teilen Bayerns soll gebietsweise Regen fallen. Die Temperaturen sinken auf 11 Grad, örtlich kann es wieder zu Nebel kommen.

Am Samstag bleibt es auch tagsüber etwas wolkig, von Regen und Schauern dürfte Schwaben aber verschont bleiben. Niederschläge sind laut DWD eher in Franken oder Ostbayern zu erwarten. Die Temperaturen steigen in der Region rund um Augsburg am Samstag auf bis zu 21 Grad, begleitet von schwachem bis mäßigem Wind. In der Nacht zum Sonntag liegen die Temperaturen bei zehn Grad.

Augsburg erwartet freundliches Spätsommer-Wochenende trotz kühler Morgenstunden

Am Sonntagvormittag hat es in Schwaben noch vereinzelt zu Regen oder Schauern kommen. In Franken sind auch kurze Gewitter nicht auszuschließen. Nachmittags kommt von Südwesten her immer stärker die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen liegen dabei bei bis zu 20 Grad. Gelegentlich kommt aus dem Westen frischer Wind.

Zum Wochenstart gibt es am Montag noch einmal wärmere Temperaturen von 20 bis 24 Grad in Bayern. Regen ist nur noch in Franken und in der Oberpfalz zu erwarten, in Schwaben und Augsburg wird es dagegen verbreitet sonnig und trocken. Allerdings könnten sich die Temperaturen etwas frischer anfühlen, denn in vielen Teilen Bayerns wird ein frischer Wind aus Südwest wehen. In Franken und im Alpenvorland kann es auch zu starken bis stürmischen Böen kommen.