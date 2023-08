Wetterdienst warnt vor Unwettern in Bayern

Gewitter, Unwetter, Dauerregen: Es wird nass und ungemütlich am Wochenende. Örtlich kann es auch zu Überschwemmungen kommen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ab Samstag vor schweren Gewittern und Unwettern. Ab dem frühen Nachmittag könnten sich im Bodenseeraum und am westlichen Alpenrand einzelne schwere Gewitter entwickeln, die im Laufe des Tages nach Südostbayern weiterziehen. Der DWD rechnet mit heftigem Starkregen, Sturmböen von bis zu 110 Stundenkilometern und Hagel mit Korngrößen um drei Zentimeter.

Ab der Nacht zum Sonntag sei laut dem DWD mit Dauerregen zu rechnen, der zwar schwächer werde, aber wohl bis Dienstag anhalte.

Örtliche Hochwasser in Tirol und Südbayern möglich

In Österreich werden unterdessen 50 bis 100 Millimeter Niederschlag erwartet. Lokal begrenzt seien auch höhere Niederschlagssummen möglich, schreibt das Land Tirol und warnt vor Hochwasser an lokalen Gewässern ab Sonntagabend. Im Süden Bayerns drohe neben lokalen Überschwemmungen auch Hochwasser der Flüsse, sagte Wetterexperte Michael Sachweh bei BR24. Demnach könnten die Flüsse zunächst in Alpennähe und dann auch im Alpenvorland über die Ufer treten.

Auch in anderen Teilen Deutschlands wird es am Wochenende nass: Für den Südosten sagte der DWD am Freitag Dauerregen voraus, in Teilen Niedersachsens und Hessens besteht örtlich Hochwassergefahr.

Starke Unwetter in Bayern bereits vergangene Woche

In der Nacht auf Freitag wüteten bereits heftige Unwetter in Bayern und Baden-Württemberg. Ein Mann starb, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei befand sich auch in Augsburg und der Region im Dauereinsatz.

Während es am Wochenende mit Höchstwerten von 24 bis 28 Grad noch schwülwarm bleibt, gehen die Temperaturen zu Beginn der neuen Woche deutlich zurück. Am Montag rechnet der DWD mit Werten zwischen 11 und 20 Grad, am Dienstag mit Höchstwerten zwischen 14 und 20 Grad bei vielen Wolken und gebietsweise Regen. In der Nacht zum Mittwoch dürfte die Temperatur auf 12 bis 6 Grad sinken.