Wie wird das Wetter an Silvester in Bayern?

In der Silvesternacht zieht es viele nach draußen. Ein wolkenloser Himmel, der freie Sicht auf das Feuerwerk bietet, wäre dann optimal. So sieht die Wettervorhersage für Bayern aus.

Klarer Himmel und dazu am besten milde Temperaturen – das wünschen sich vermutlich viele für die Silvesternacht. Ein Blick auf die Wettervorhersage für Bayern ist allerdings nicht besonders vielversprechend. Doch mit etwas Glück könnte es in manchen Teilen des Freistaats doch noch etwas werden mit der freien Sicht auf das Feuerwerk.

Wetter an Silvester in Bayern: Einzelne Schauer möglich

Im Südosten beginnt der Sonntag zunächst noch zeitweise sonnig. Doch von Nordwesten her ziehen im Laufe des Tages Wolken und Regen auf. Im Süden weht zunächst ein schwacher Wind, im Westen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) starke Windböen. Dabei wird es maximal fünf bis elf Grad warm.

In der Silvesternacht zieht der Regen an die Alpen und die östlichen Mittelgebirge ab. Im Bergland kann es dann teilweise schneien. Von Westen her ziehen noch einzelne Schauer über Bayern. Doch es kann auch auflockern. Wer sich das Feuerwerk im Freien ansehen möchte, sollte sich gut einpacken. Es kühlt auf fünf bis minus ein Grad ab. Am kältesten wird es in den Alpen. Dort rechnet der DWD örtlich auch mit Glätte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Leichte Bewölkung in Augsburg an Silvester

In Augsburg soll es an Silvester zwar keinen Regen geben, doch ob der Himmel klar oder bewölkt sein wird, bleibt abzuwarten. Laut dem DWD ist es den ganzen Sonntag über leicht bewölkt, tagsüber zeigt sich hin und wieder die Sonne und es wird bis zu acht Grad mild.

Wer in Augsburg ein Feuerwerk zünden will, sollte sich vorab informieren, wo dies erlaubt ist und wo ein Böllerverbot gilt. Im Stadtzentrum sind Raketen und Böller nicht erlaubt. Dabei ist nicht nur das Zünden verboten: "Wer in der Innenstadt unterwegs ist, darf auch keine pyrotechnischen Gegenstände bei sich tragen", betont die Stadt. Auch Glasflaschen und Dosen seien an Silvester dort verboten. Das Sperrgebiet betrifft alle angrenzenden Plätze und Straßen rund um die Maximilianstraße.

Lesen Sie dazu auch