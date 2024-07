Viel Sonne, bis zu 32 Grad, aber auch Gewitter: So wird das Wetter in dieser Woche

Nach den Unwettern am Freitag und den kühleren Temperaturen am Wochenende wird es in dieser Woche in Bayern wieder sommerlich warm und oft sonnig. Doch mit der Temperatur steigt erneut das Gewitterrisiko. Die nächsten Unwetter werden schon am Montagabend erwartet.

Wetterdienst erwartet am Montag wieder Gewitter in Bayern

Der Montag hat in Bayern mit einem Mix aus Sonne und Wolken begonnen. Dieser setzt sich auch am Nachmittag bei bis zu 32 Grad in Mittelfranken und bis zu 27 Grad im Allgäu fort, bis am Abend immer mehr Wolken aufziehen. Vor allem am westlichen und zentralen Alpenrand steigt das Gewitterrisiko. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heftigen Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, drei Zentimeter großen Hagel und Sturmböen mit 90 km/h.

Wetter in Bayern: Viel Sonne und immer wieder Gewitter in dieser Woche

In der Nacht zum Dienstag können dann Gewitter von Westen her über den ganzen Freistaat ziehen. Der DWD rechnet unter anderem mit orkanartigen Böen. Auch außerhalb der Unwetter wird es insbesondere im Alpenvorland und auf den Alpengipfeln stürmisch. Am Dienstagmorgen halten die Regenschauer vor allem in der Südosthälfte Bayerns noch an. Richtung Unterfranken lassen die Niederschläge nach und die Sonne zeigt sich. Die Temperatur steigt auf 23 bis 28 Grad.

Am Mittwoch wird es teils sonnig, teils bewölkt. An den Alpen und im Bayerwald schließt der DWD vereinzelte Schauer und Gewitter nicht aus. Die Temperatur ist dabei mit maximal 23 bis 28 Grad ähnlich wie am Dienstag.

Am Donnerstag wird es mit Höchstwerten zwischen 27 Grad im Allgäu und 31 Grad an Main und Donau wärmer. Dabei scheint meist die Sonne. In der zweiten Tageshälfte steigt jedoch das Gewitterrisiko in Alpennähe und im Bayerwald wieder an.

Auch am Freitag wird es größtenteils sonnig. Im Laufe des Tages erwartet der DWD jedoch südlich der Donau wieder einzelne Schauer und Gewitter. Mit bis zu 31 Grad bleibt es aber heiß.