Bis zu 33 Grad, aber wieder Gewitter: So wird das Wetter in dieser Woche

Nachdem es am Samstag noch rund 30 Grad heiß war, ist die Temperatur in Bayern am Sonntag deutlich gefallen. Hinzu kamen viele Wolken und Regen. Und auch die neue Woche hat ungemütlich begonnen. Doch in den kommenden Tagen wird es wieder heiß im Freistaat. Bis zu 33 Grad sind im Laufe der Woche möglich. Doch es ziehen örtlich auch immer wieder Gewitter mit Starkregen und Sturmböen auf.

Wetter in Bayern heute: einzelne Schauer und Gewitter möglich

Der Montag in Bayern ist zweigeteilt. Während in Franken auf die Sonne scheint, ist es im Rest des Freistaats meist bewölkt. Zwischen den Alpen und dem Bayerischen Wald erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) einzelne Schauer und teilweise auch Gewitter mit Starkregen und Windböen. Die Temperatur steigt auf maximal 18 Grad an den Alpen und 25 Grad am unteren Main.

Hitze und immer wieder Gewitter in dieser Woche in Bayern

Der Dienstag startet nördlich der Donau sonnig. Im Laufe des Tages ziehen lockere Quellwolken auf. Im Alpenvorland hingegen hält sich bis zum Mittag Nebel, danach scheint auch dort öfter die Sonne. Unmittelbar an den Alpen erwartet der DWD am Nachmittag und Abend vereinzelte Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 23 Grad im Allgäu und 29 Grad am Untermain.

Auch am Mittwoch scheint die Sonne in Bayern. Der Nebel im Alpenvorland löst sich am Morgen schnell auf. Nur in den Alpen sind am Nachmittag vereinzelte Schauer möglich. Bei 27 bis 31 Grad wird es wieder heiß.

Am Donnerstag scheint zunächst wieder die Sonne. Am Nachmittag ziehen aber von Westen her vermehrt Wolken sowie einzelne Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 27 und 32 Grad.

Auch am Freitag rechnet der DWD örtlich wieder mit Schauern und Gewittern – teilweise mit Starkregen. Die Temperatur steigt dabei auf 25 bis 30 Grad. Ähnlich sieht auch die Wettervorhersage für das Wochenende aus. Es werden viele Wolken und teilweise Schauer und Gewitter erwartet.