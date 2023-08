Wetter

vor 16 Min.

Nach Unwettern: Wetterdienst warnt auch heute vor Hitze

Am Donnerstag gilt in fast ganz Bayern eine Hitzewarnung.

Auch am Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst in Bayern vor Hitze. Doch Abkühlung ist in Sicht: Am Wochenende sinkt die Temperatur.

Von Svenja Moller