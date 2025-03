Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart mit Regen, Gewitter und nur wenig Sonne

Das Wetter in Bayern bleibt auch zum Start in die neue Woche wechselhaft. Am Montag soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kräftig regnen. Dem Bericht zufolge sind auch Gewitter möglich. Während sich das ungemütliche Wetter zunächst auf den Norden des Freistaats und die Nähe der Alpen beschränkt, soll es sich im Tagesverlauf über ganz Bayern ausbreiten. Nur in der Nähe der Donau könnte es laut DWD überhaupt längere Zeit trocken bleiben.

Wetter zum Wochenstart in Bayern nass und mild

Die Temperaturen sind zum Wochenstart allerdings nach wie vor mild. Für Montag berichtet die Behörde von Höchsttemperaturen zwischen 12 Grad im Fichtelgebirge und 17 Grad am Untermain. In der Nacht zum Dienstag soll es insbesondere südlich der Donau weniger regnen. Die Temperaturen liegen tiefsten bei 6 Grad in München und 1 Grad in Oberfranken.

Am Dienstag bessert sich das Wetter ein wenig. Laut DWD gebe es zwar mehr Wolken als Sonne. Im Süden Bayerns soll es insbesondere nachmittags mehr regnen. Ab und zu könnten dem Bericht zufolge auch noch Gewitter aufziehen. Die Temperaturen steigen allerdings auf höchstens 12 bis 18 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen 6 und 2 Grad.

Nebel, Frost und glatte Straßen in Bayern zur Mitte der Woche wieder möglich

Überwiegend nass bleibt es auch am Mittwoch. Der DWD berichtet besonders südlich der Donau von stärkeren Regenschauern. Im Norden Bayerns soll sich das Wetter gegen Abend zunehmend auflockern. Die Temperaturen sinken trotzdem wieder leicht. In Niederbayern wird es höchstens 15 Grad warm. Am kühlsten bleibt es in Oberfranken mit einem Höchstwert von 9 Grad. In der Nacht zum Donnerstag soll sich der Regen der Behörde zufolge nach Süden weiterziehen. Im Norden könnte sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 4 und 0 Grad. Der DWD hält leichten Frost für möglich. Stellenweise könnte es außerdem Glatt werden.