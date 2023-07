Viel Sonne am Wochenende, Montag startet mit Unwettern

Während der Norden Deutschlands bereits am Wochenende von Regengüssen heimgesucht wird, strahlt im Freistaat meist die Sonne. Ungemütlich wird es erst ab Montag.

In weiten Teilen Bayerns darf auch am Sonntag die Badehose eingepackt werden. Im Süden scheint häufig die Sonne bei Temperaturen von bis zu 29 Grad. Nur gelegentlich trüben Wolken das Bad in der Sonne.

Im Norden Bayerns verhängen Wolken den Himmel. An Spessart und Rhön sagen Wetterexperten für nachmittags und abends örtliche Regenschauer voraus. Hier pendeln sich die Temperaturen bei 22 bis maximal 25 Grad ein. Dabei weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Südwesten. Es besteht die Gefahr von stellenweise starken Böen.

Strahlender Sonntag in Kempten, Sommertemperaturen in Nördlingen

In Augsburg verwöhnen uns Temperaturen von 27 Grad. Ähnlich angenehm ist es in Neu-Ulm und Kempten. Spitzenreiter ist am Sonntag Nördlingen mit prognostizierten 29 Grad. Dafür zeigt sich die Sonne in Kempten mit rund 13 Stunden am längsten.

In der Nacht zum Montag macht sich eine Unwetterfront auf den Weg über den Freistaat. Bei wechselnder Bewölkung von Südwesten gehen gebietsweise Schauer nieder. Vereinzelt treten Gewitter auf. Die Temperaturen pendeln zwischen 18 Grad im Münchner Raum und 12 Grad im Bayerischen Wald, sowie in einigen Alpentälern.

Unwettergefahr an den Alpen

Am Montag wird es im Freistaat ungemütlich. Vor allem am Alpenrand wächst laut Meteorologen die Unwettergefahr. Bewohner sollten dort mit Hagel, Sturmböen und Starkregen rechnen. Der Rest Bayerns ist stark bewölkt. Die meiste Sonne bekommen Menschen zwischen östlichem Alpenrand und Bayerischem Wald ab. Von Südwesten überziehen schauerartige und oft gewittrige Regenfälle den Freistaat.

Lesen Sie dazu auch

Örtlich tränken kräftige Gewitter den Boden mit reichlich Wasser. Die Temperaturen schwanken zwischen 23 und 28 Grad. Wobei Wetterfrösche in Niederbayern mit den höchsten Werten rechnen. Wer in Augsburg, Neu-Ulm, Kempten oder Nördlingen unterwegs ist, sollte vorsichtshalber einen Schirm mitnehmen. Die Temperaturen sind mit 21 bis 25 Grad angenehm und nach wie vor T-Shirt- bzw. Kurze-Hosen-tauglich.

Mittwoch fallen die Temperaturen in ganz Bayern

Während es am Dienstag im Freistaat wechselhaft zwischen Regenschauern und Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 26 Grad zugeht, müssen Bajuwaren am Mittwoch tapfer bleiben. Schon in der Nacht kommt es vor allem südlich der Donau vereinzelt zu Gewittern und schauerartigem Regen. Die Luft kühlt sich auf zehn bis 14 Grad ab. In Franken dagegen gehen Regenfälle und Wolken zurück. Die kühleren Werte setzen sich tagsüber fort und liegen zwischen 17 und 20 Grad.

Zum Wochenende könnten die Temperaturen in der Region laut Wetterprognosen wieder auf bis zu 28 Grad steigen.