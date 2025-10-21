Warum der Name von Linken-Chefin Reichinnek plötzlich auf einer AfD-Unterschriftenliste auftaucht

Vor dem Parteitag der AfD im mittelfränkischen Greding am kommenden Wochenende hat es der aufsehenerregendste Punkt nicht auf die Tagesordnung geschafft. Der Antrag auf Ab- und Neuwahl von neun Mitgliedern des Landesvorstands wurde als „nicht formgerecht“ abgewiesen.

Die Mängel, die unter anderem die Bundesgeschäftsstelle der AfD bestätigte, sind äußerst kurios. Es fehle die nötige Unterstützerliste mit den erforderlichen eigenhändigen oder digitalen Unterschriften von drei Prozent der Mitglieder, heißt es im offiziellen Antragsbuch zum Landesparteitag, das unserer Redaktion vorliegt. Zwar haben im Internet Hunderte für den Antrag gestimmt, den auch der Großteil der AfD-Bezirksverbände unterstützt.

Umfrage-Tool ließ Manipulationen bei AfD-Unterschriftenliste zu

Doch bei der verwendeten Umfrageplattform sei es möglich gewesen, „beliebig oft und mit falschen Namen abzustimmen“. Das führte offensichtlich dazu, dass Spaßvögel oder Manipulateure unter dem Namen der Linken-Fraktionschefin im Bundestag, Heidi Reichinnek, unterschrieben haben – oder als französischer Fußball-Weltmeister Paul Pogba. „Eindeutige Nicht-Mitglieder“, wie es im Antragsbuch heißt. Eine dreistellige Anzahl von Unterzeichnern existiert demnach gar nicht.

Eine Neuwahl des Vorstands würde maßgeblich über die zukünftige Ausrichtung der bayerischen AfD entscheiden. Der Antrag ist zwar fürs Erste abgewiesen, könnte aber am Wochenende beim Parteitag per Votum der anwesenden Mitglieder doch noch auf die Tagesordnung wandern.