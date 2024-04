Würzburg

AfD-Abgeordneter Halemba stellt Strafanzeige gegen die Justiz

Plus Nachdem die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den AfD-Abgeordneten ausgeweitet hat, reagiert dieser nun. Im Fokus sind zwei Ermittlungsbeamtinnen.

Der unterfränkische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba wehrt sich mit juristischen Mitteln gegen die jüngste Ausweitung der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Würzburg gegen ihn. Der 22-Jährige hat im Gegenzug eine Strafanzeige wegen "gemeinschaftlicher Nötigung im Amt" gegen eine Staatsanwältin und eine Kriminaloberkommissarin gestellt. Wie kürzlich bekannt geworden war, wird gegen Halemba nicht mehr nur wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt, sondern auch wegen möglicher gemeinschaftlicher Nötigung und Sachbeschädigung sowie wegen Geldwäsche.

Halemba beteuert seine Unschuld. So habe es nie eine Nötigung durch ihn gegen einen in Sachen Volksverhetzung einst Mitbeschuldigten gegeben, was dieser auch bestätige. Dies sei der Staatsanwaltschaft bereits "mehrfach zur Kenntnis gebracht" worden, erklärt Halemba in einer Mail an unsere Redaktion, der auch eine entsprechende "Stellungnahme" der betreffenden Person angefügt ist. Es sei deshalb "absurd, dass die Staatsanwaltschaft Würzburg weiter auf diesem Vorwurf beharrt", kritisiert Halemba – und unterstellt mögliche "Weisungen", die einer Einstellung im Weg stünden.

