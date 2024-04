Staatsanwaltschaft Würzburg weitet Ermittlungen gegen AfD-Mann Halemba aus

Plus Gegen den AfD-Landtagsabgeordneten wird seit Herbst wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Jetzt kommen neue Vorwürfe hinzu. Halemba beteuert seine Unschuld.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg weitet ihre Ermittlungen gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba aus. Gegen den 22-Jährigen wird jetzt auch wegen des Verdachts der Geldwäsche, gemeinschaftlichen Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage der Redaktion bestätigte.

Ohne Daniel Halemba beim Namen zu nennen, hatte die Grünen-Fraktion am Freitag mitgeteilt, dass der Verfassungsausschuss des Landtages einstimmig "der Aufhebung der Immunität eines Abgeordneten" wegen der genannten Vorwürfe zugestimmt hat.