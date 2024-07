Fast 30.000 Schülerinnen und Schüler sind jetzt medienfit

Kostenlos Zeitung lesen – das durften dieses Schuljahr fast 30.000 Schülerinnen und Schüler aus dem Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und Allgäuer Zeitung. Sie haben bei „Zeitung in der Schule“ (ZiSCH) mitgemacht und zwischen zwei und vier Wochen lang die Zeitung bekommen - entweder direkt an die Schule geliefert oder als E-Paper aufs Tablet. Das Bildungsprojekt der beiden Medienhäuser hat heuer mehr als 1000 Schulklassen erreicht und ist somit eine der größten Medienkompetenzaktionen im deutschsprachigen Raum.

Es gibt Nachrichten aus der Heimat und wichtiges Wissen

Andrea Kümpfbeck, Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen: „Zeitung in der Schule genießt in unserem Medienunternehmen sehr hohe Priorität. Wir liefern den tausenden Schülerinnen und Schülern nicht nur kostenlos Nachrichten aus ihrer Heimat und der Welt, wir vermitteln ihnen über die Zeitung auch Medien- und Demokratiekompetenz.“ Die Kinder und Jugendlichen lernen bei ZiSCH mehr als Zeitungslesen. Sie tauchen in neue Themen ein und diskutieren auch über die Beiträge sowie den Journalismus. Außerdem lernen sie, wie sie sich anhand verifizierter Fakten eine eigene Meinung bilden können. Kurzum: Sie werden medienfit. Markus Raffler, Redaktionsleiter der Allgäuer Zeitung: „Medienkompetenz ist der Schlüssel zur Informationsgesellschaft. Sie hilft Kindern und Jugendlichen bei der Einordnung und Bewältigung der täglichen Informationsflut.“

Pro Jahr investiert die Augsburger Allgemeine 115.000 Euro in das Projekt

115.000 Euro investiert die Augsburger Allgemeine pro Schuljahr in ZiSCH. Karl-Heinz Baier, Leiter des Lesermarktes der Augsburger Allgemeinen: „Die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler in unserer Heimat ist uns viel wert.“

Auch im neuen Schuljahr wird es wieder „Zeitung in der Schule“ geben. Lieferzeitraum ist zwischen 25. November 2024 und 30. Juni 2025. Lehrkräfte werden dann wie gewohnt persönlich und direkt vom medienpädagogischen Institut Promedia Maassen unterstützt, sodass sich ZiSCH auch fächerübergreifend und individuell im Unterricht einsetzen lässt.

Anmeldung ab sofort möglich

Anmeldung für Schulklassen im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen ab sofort hier: zeitung-fuer-bildung.de. Am 22. Oktober findet von 15 bis 16.30 Uhr ein Einführungsseminar statt.

Nach den Sommerferien können Schulklassen aus dem Verbreitungsgebiet der Allgäuer Zeitung hier angemeldet werden: https://mediengruppe.allgaeuer-zeitung.de/zeitung-in-der-schule/anmeldung