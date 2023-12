Lebensgefahr: Wasserwacht warnt vor Betreten von Eisflächen in Bayern

In Bayern sind inzwischen einige Seen zugefroren und laden auf den ersten Blick zum Schlittschuhlaufen ein. Doch die Eisflächen sind "unberechenbar", warnt die Wasserwacht.

Der Winter ist in Bayern angekommen – und das mit voller Wucht. Schneemassen haben am vergangenen Wochenende in Bayern für Chaos gesorgt. Doch das Wetter stimmt auch auf die Weihnachtszeit und die Wintersportsaison ein. Dabei sollte man aber nicht zu voreilig sein, vor allem beim Schlittschuhlaufen auf den bayerischen Seen.

Betreten von Eisflächen in Bayern: Wasserwacht warnt vor Lebensgefahr

"Es besteht Lebensgefahr, wenn man sich auf dünnes Eis begibt", warnt Thomas Huber, Landesvorsitzender der Wasserwacht Bayern. "Bricht man ein, so erleidet man innerhalb weniger Minuten einen Kälteschock, der zum Ertrinken führen kann."

Von außen sei nur schwer zu erkennen, wann die Eisflächen dick genug und damit tragfähig sind, so die Wasserwacht. Strömungen, Wasserpflanzen und andere Faktoren würden dazu beitragen, dass Seen mit einer ungleichmäßig dicken Eisdecke zufrieren und damit die Eisflächen "unberechenbar" werden.

Winter in Bayern: Wetterdienst veröffentlicht Warnungen

Auch abseits von Seen kann es in Bayern aktuell gefährlich werden. Auch am Dienstag wird es frostig und glatt. Für den Norden und Osten Bayerns gilt eine Warnung vor "markanter Glätte" der Warnstufe zwei. Das bedeutet: Erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen. Besonders Autofahrerinnen und Autofahrer sollten auf der Straße achtgeben.

Zudem fällt an einigen Schulen im Freistaat auch am Dienstag der Unterricht aus. In einigen Landkreisen bleiben Schulen teilweise oder komplett geschlossen. Auch in Augsburg sind mehrere Schulen betroffen. In der Stadt München hingegen gibt es trotz des Schneechaos am Wochenende keine Schulschließungen am Montag oder Dienstag.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es eisig und glatt. Ein Tief, das von den Benelux-Staaten nach Norddeutschland abzieht, bringt aber milde Meeresluft heran. Mittwoch und Donnerstag werden stark bewölkt. Zeitweise schneit oder regnet es.