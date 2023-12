Wetterwarnung: In ganz Bayern wird es heute frostig und glatt

Nach dem Wintereinbruch am Wochenende ist Bayern nach wie vor schneebedeckt. Der DWD warnt vor Glätte und Frost am Donnerstag.

Der Winter hat Bayern fest im Griff. Nach heftigen Schneefällen am Wochenende liegt auch zur Wochenmitte in den meisten Teilen des Freistaats noch eine hohe Schneeschicht. Der Bahnverkehr ist immer noch eingeschränkt. Und auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag.

Schnee in Bayern aktuell: Warnung vor Frost und Glätte

Für ganz Bayern gilt bis vorerst 11 Uhr eine amtliche Warnung der Stufe eins vor Frost und Glätte durch gefrorene Nässe oder Schnee. Bei Tiefsttemperaturen bis -3 Grad besteht Rutschgefahr. Der DWD rät Autofahrern, ihr Verhalten im Straßenverkehr anzupassen.

Der Donnerstagmorgen hat in Bayern meist stark bewölkt und gebietsweise mit Nebel begonnen. An der unteren Donau und im Bayerischen Wald kann noch etwas Schnee fallen. Im Laufe des Tages scheint vor allem an den Alpen die Sonne. Im Donauraum und von Mainfranken bis in die Oberpfalz bleibt es meist den ganzen Tag über trüb. Die Temperatur steigt auf bis zu 3 Grad.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags -1°C, nachmittags 2°C und abends -3°C. Es wird heute voraussichtlich 4 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern am Freitag und am Wochenende

In der Nacht auf Freitag breitet sich insbesondere im Umfeld der Donau Nebel aus. Dabei liegt die Sichtweite teilweise unter 150 Metern. In der Früh kann es in Unterfranken leicht regnen, was zu Glatteis führen könnte. Zwischen den Alpen und dem Bayerwald scheint anfangs noch die Sonne. Doch von Westen her kommen Niederschläge auf. An den nördlichen Mittelgebirgen und nach Osten hin fällt oft Schnee. Der DWD warnt gebietsweise vor erheblicher Glatteisgefahr. Zwischen dem Chiemgau und dem Bayerwald bleibt es trocken. In der Osthälfte Bayerns herrscht leichter Dauerfrost, nach Westen hin steigt die Temperatur auf 0 bis 4 Grad.

In der Nacht zum Samstag regnet oder schneit es. Auf den Straßen ist es weiterhinglatt. Am Morgen klingen die Niederschläge schnell ab. Teilweise bleibt es trüb, teilweise scheint die Sonne. Im Laufe des Tages kommt wieder Regen auf. An den östlichen Mittelgebirgen liegt die Temperatur örtlich nur knapp über 0 Grad, an Untermain und Bodensee wird es bis zu 8 Grad mild.

Der Regen breitet sich in der Nacht zum Sonntag aus, Schnee gibt es nur noch im höheren Bergland. In den östlichen Regionen ist bei leichtem Frost Glatteis wieder wahrscheinlich. Auch tagsüber bleibt es stark bewölkt. Vor allem am Vormittag erwartet der DWD Schauer, am Nachmittag bleibt es weitgehend trocken. Bei stark böigem Südwestwind steigt die Temperatur auf 6 bis 10 Grad. Lediglich in einigen Tälern der östlichen Mittelgebirge wird es etwas älter.